«Это уникальная вещь». Александру Лукашенко показали необычные книги, которые находят в макулатуре

Новости Беларуси. Еще одно бизнес-начинание на заводе «Белгипс» называют скорее социальным проектом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предприятие собирает и сортирует макулатуру. Вместе с бумагой люди часто выбрасывают и книги. Хорошие передают в школы и библиотеки. Попадаются и вовсе уникальные: старинные экспонаты и раритетные учебники.