Александр Лукашенко: «Каникулы объявили, выходной день объявили и прочее. Я считаю, что это во вред»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я вот наблюдаю: каникулы объявили, выходной день объявили и прочее. Я считаю, что это во вред. Потому что по детям – тут уже понятно: если у тебя есть возможность этих детей не пускать в школу или студентов в университет, и они где-то будут сидеть, – это смешно выглядит.

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