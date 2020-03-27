Прямой эфир

Александр Лукашенко: «Каникулы объявили, выходной день объявили и прочее. Я считаю, что это во вред»

27 марта 2020 17:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 27 марта Александр Лукашенко посетил предприятие «Белгипс», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент пообщался с коллективом предприятия.

Александр Лукашенко: «Каникулы объявили, выходной день объявили и прочее. Я считаю, что это во вред»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я вот наблюдаю: каникулы объявили, выходной день объявили и прочее. Я считаю, что это во вред. Потому что по детям – тут уже понятно: если у тебя есть возможность этих детей не пускать в школу или студентов в университет, и они где-то будут сидеть, – это смешно выглядит.

Читайте также:

Президент Беларуси: Когда закончится коронавирус этот, я вам много чего интересного расскажу

Александр Лукашенко о коронавирусе: Появилось много людей – хайпануть. Психоза и так хватает

Александру Лукашенко на «Белгипсе» подарили статуэтку зубра ручной работы

# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко опробовал машинное нанесение штукатурки: «Абсолютно не тяжело»
27 марта 2020 17:11

Александр Лукашенко опробовал машинное нанесение штукатурки: «Абсолютно не тяжело»

«Я никуда не прячусь». Президент Беларуси рассказал, как от коронавируса спасаются во Дворце Независимости
27 марта 2020 17:09

«Я никуда не прячусь». Президент Беларуси рассказал, как от коронавируса спасаются во Дворце Независимости

«Это уникальная вещь». Александру Лукашенко показали необычные книги, которые находят в макулатуре
27 марта 2020 16:59

«Это уникальная вещь». Александру Лукашенко показали необычные книги, которые находят в макулатуре