Генпрокурор Беларуси: «Любая форма деятельности, которая связана с экстремизмом, будет подлежать уголовно-правовой оценке»

Новости Беларуси. 18 марта во Дворце Независимости обсуждали законодательные новации в сфере национальной безопасности и охраны общественного порядка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не исключено, что изменения коснутся уголовных, трудовых и других правовых актов – юридическая база должна полностью соответствовать современным вызовам.

Генеральная прокуратура совместно с заинтересованными органами разработала предложения по усилению ответственности за экстремизм. МВД будет вести список тех, кто имеет отношение к такой деятельности. А граждане, попавшие в поле зрение по таким статьям, будут под особым присмотром правоохранителей. Иностранным гражданам запретят въезд в страну.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

Впервые у нас в Уголовном кодексе конкретизированы все виды деятельности, которые тем или иным образом способствуют экстремистской деятельности. Это, например, и вербовка, и обучение, и подготовка, и склонение. То есть любая форма деятельности, которая связана с экстремизмом, будет подлежать уголовно-правовой оценке. Уточнено понятие экстремистских материалов: теперь это не только информационная продукция, но и любая атрибутика и символика, которая используется с этой целью.