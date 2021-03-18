Александр Лукашенко утвердил Государственную инвестиционную программу на 2021 год

Она предусматривает финансирование объектов, которые планируется ввести в строй в 2021 году. Деньги направят и на стройки с высокой степенью готовности. Речь идет о 102 площадках, на которых возводятся долгожданные в регионах школы, больницы, оздоровительные центры.

Юрий Чеботарь, первый заместитель министра экономики Беларуси:

Они запланированы в таких городах как Свислочь, Гродно, Фаниполь. Это прежде всего инфраструктура энергетическая под площадки развития, где будут ставиться новые производства. Кстати, в регионах уже определены такие инвесторы, и мы знаем потенциально, кто придет и какие производства будут строиться. Если говорить в целом о программе на текущий год, то цена вопроса – это чуть больше 660 миллионов рублей. И, что самое важное, мы сосредоточили как раз ресурсы на вводных объектах. Половина запланированных объектов будет введена в текущем году.