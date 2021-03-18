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Александр Лукашенко утвердил Государственную инвестиционную программу на 2021 год

18 марта 2021 18:29
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Новости Беларуси. Государственную инвестиционную программу 18 марта утвердил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко утвердил Государственную инвестиционную программу на 2021 год-1

Она предусматривает финансирование объектов, которые планируется ввести в строй в 2021 году. Деньги направят и на стройки с высокой степенью готовности. Речь идет о 102 площадках, на которых возводятся долгожданные в регионах школы, больницы, оздоровительные центры.

Александр Лукашенко утвердил Государственную инвестиционную программу на 2021 год-4

Юрий Чеботарь, первый заместитель министра экономики Беларуси:
Они запланированы в таких городах как Свислочь, Гродно, Фаниполь. Это прежде всего инфраструктура энергетическая под площадки развития, где будут ставиться новые производства. Кстати, в регионах уже определены такие инвесторы, и мы знаем потенциально, кто придет и какие производства будут строиться. Если говорить в целом о программе на текущий год, то цена вопроса – это чуть больше 660 миллионов рублей. И, что самое важное, мы сосредоточили как раз ресурсы на вводных объектах. Половина запланированных объектов будет введена в текущем году.

Александр Лукашенко утвердил Государственную инвестиционную программу на 2021 год-7

Целый ряд инфраструктурных проектов планируется завершить в 2021 году в Островце – город энергетиков прирастает на глазах. Не забыт и Оршанский регион. В Барановичах, Столбцах, Бобруйске появятся школы, в Минской области – сразу три новых детских сада и оздоровительный лагерь.

# Государственная политика в сфере инвестиций # общество # Юрий Чеботарь # Фотофакт

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