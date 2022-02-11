Участковые комиссии подготовили списки голосующих. Как уточнить правильность своих данных?

Новости Беларуси. Конституционный референдум. Участковые комиссии подготовили списки голосующих. Начиная с 11 февраля, с ними могут ознакомиться избиратели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый может прийти и посмотреть, правильно ли заполнены данные. Сделать это можно с 17:00 до 19:00 в будние дни и в субботу с 12:00 до 14:00 вплоть до начала досрочного голосования 22 февраля. Такая проверка позволит избежать неточностей в списках.