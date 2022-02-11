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Участковые комиссии подготовили списки голосующих. Как уточнить правильность своих данных?

11 февраля 2022 15:30
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Новости Беларуси. Конституционный референдум. Участковые комиссии подготовили списки голосующих. Начиная с 11 февраля, с ними могут ознакомиться избиратели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Каждый может прийти и посмотреть, правильно ли заполнены данные. Сделать это можно с 17:00 до 19:00 в будние дни и в субботу с 12:00 до 14:00 вплоть до начала досрочного голосования 22 февраля. Такая проверка позволит избежать неточностей в списках.  

Участковые комиссии подготовили списки голосующих. Как уточнить правильность своих данных?-1

Светлана Кубышкина, член участковой комиссии по референдуму участка для голосования № 17 Центрального района Гомеля:  
Список будет уточняться. Если гражданин пришел со своим паспортом и он зарегистрирован по нашему участку, мы внесем его в список участников референдума. Если он увидит какие-то неточности, допустим в ФИО, то это все мы будем исправлять. Согласно процедуре, вычеркиваются фамилия, имя, отчество, и гражданин вносится в список с продолжением нумерации.  

Кроме того, сейчас идет оформление и рассылка приглашений на референдум. Все адресаты должны получить их до 16 февраля.  

Участковые комиссии подготовили списки голосующих. Как уточнить правильность своих данных?-4

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Как узнать адрес участка для голосования и когда в почтовых ящиках появятся приглашения на референдум?  

Могут позвонить по телефону и уточнить детали. Как сверяют списки голосующих накануне референдума?  

# Референдум # общество # Светлана Кубышкина # Фотофакт

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