От 6 до 12 лет. В Беларуси вводят уголовную ответственность за призывы к санкциям

Новости Беларуси. Уголовная ответственность за призывы к применению санкций в отношении Беларуси, ее граждан и организаций вводится в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства подписал закон «Об изменении Уголовного кодекса». Это адекватный ответ на попытки причинения вреда национальной безопасности со стороны деструктивных сил.

6 лет лишения свободы грозит за призывы к санкциям в отношении рядовых граждан. 10 лет – когда призывы обращены к зарубежным государствам, международным и иностранным организациям. 12 – если такие призывы совершены должностным лицом с использованием служебных полномочий или привели к иным тяжким последствиям, например, ограничению торговли, включению предприятий в санкционный список.