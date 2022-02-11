«По качеству отделки приятно удивлены. Строителям спасибо». В Борисове сдали многоквартирный дом, 70% жилья – для медиков

Познакомилась с новоселами наш корреспондент – Анастасия Кончиц.

Новости Беларуси. В Минской области ежегодно увеличиваются объемы жилищного строительства. Только в 2022-м планируют построить свыше миллиона квадратных метров. В Борисове уже сдали в эксплуатацию многоквартирный дом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Он рассчитан на 104 квартиры. 70 % жилья в многоэтажке – для медиков. Остальные площади получили многодетные семьи.

Мне очень нравится эта квартира, я здесь буду жить.

Торжественное открытие дома для медиков в Борисове новоселы ждали с нетерпением, ведь для них получение ключей – важное событие.