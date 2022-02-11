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«По качеству отделки приятно удивлены. Строителям спасибо». В Борисове сдали многоквартирный дом, 70% жилья – для медиков

11 февраля 2022 15:21
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Новости Беларуси. В Минской области ежегодно увеличиваются объемы жилищного строительства. Только в 2022-м планируют построить свыше миллиона квадратных метров. В Борисове уже сдали в эксплуатацию многоквартирный дом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Он рассчитан на 104 квартиры. 70 % жилья в многоэтажке – для медиков. Остальные площади получили многодетные семьи.  

Познакомилась с новоселами наш корреспондент – Анастасия Кончиц.  

«По качеству отделки приятно удивлены. Строителям спасибо». В Борисове сдали многоквартирный дом, 70% жилья – для медиков-1

Мне очень нравится эта квартира, я здесь буду жить.  

Торжественное открытие дома для медиков в Борисове новоселы ждали с нетерпением, ведь для них получение ключей – важное событие.  

«По качеству отделки приятно удивлены. Строителям спасибо». В Борисове сдали многоквартирный дом, 70% жилья – для медиков-4

Среди хозяев заветных квадратов – и Андрей Насанович. Врачебному делу посвятил почти всю жизнь, как и его жена – она педиатр. Поэтому получение квартиры в доме с коллегами для семьи – долгожданное событие.  

«По качеству отделки приятно удивлены. Строителям спасибо». В Борисове сдали многоквартирный дом, 70% жилья – для медиков-7

Андрей Насанович, директор Борисовского государственного медицинского колледжа:  
На очереди мы стоим с 2012 года. Поэтому сказать, что ждали – это ничего не сказать. Мы очень ждали, когда уже наконец-то будут какие-то свои квадраты, чтобы семьей почувствовать себя по-настоящему дома, в своем жилье. У нас получилась трехкомнатная квартира. По качеству отделки мы даже приятно удивлены. Строителям спасибо, постарались.  

Подробнее в видеоматериале.  

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Анастасия Кончиц # Андрей Насанович # Елена Потапенко # Фотофакт

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