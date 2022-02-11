«Усилить институт народных заседателей». Генпрокурор рассказал, как к правосудию могут привлекать общественность

Новости Беларуси. Возможность исправить судебные ошибки должна быть безусловно гарантирована. Об этом заявил Президент Беларуси во время совещания по проекту закона «Об изменении Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Особое внимание – эффективности работы судебной системы. «Не забюрократизировать правосудие». Лукашенко рассказал о проекте закона об изменении Уголовно-процессуального кодекса.

Глава Верховного суда отметил, что новым проектом предусмотрена возможность обжалования решений суда, в том числе и Верховного. Ранее такой возможности не было. Позже генеральный прокурор рассказал журналистам о том, что к принятию решений в Верховном суде могут привлечь не только судей, но и представителей общественности.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

На что обратил внимание глава государства и какая конкретно задача поставлена? Вовлечение общественности в большем объеме в эти важнейшие процессы ведения правосудия. То есть мы сейчас будем думать над тем, каким образом можно вовлечь, на каких стадиях, этапах, в какой форме, честных, порядочных людей, чтобы они тоже принимали наряду с судьями участие в оценке законности принятых решений суда. Это серьезный шаг, это новелла серьезная – укрепление правосудия и обеспечение законности. Речь идет о том, чтобы, во-первых, усилить институт народных заседателей (это наши с вами граждане, это не профессиональные судьи). Глава государства поставил задачу продумать механизм, направленный на то, чтобы и в апелляционном процессе появились, скажем так, может быть, не народные заседатели, а какой-то другой статус, но это должны быть люди честные, порядочные, пользующиеся авторитетом у наших граждан. И само их участие в этом будет подчеркивать беспристрастность и объективность правосудия.