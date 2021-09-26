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Польские пограничники натравили собак на мигрантов, чтобы те перешли на территорию Беларуси

26 сентября 2021 13:26
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Новости Беларуси. Польские пограничники попытались вытеснить очередную группу мигрантов на территорию Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это произошло ночью у погранзаставы «Русаки».

Польские пограничники натравили собак на мигрантов, чтобы те перешли на территорию Беларуси-1

Екатерина Забенько, СТВ:
В печально известном заграждении из колючей проволоки заранее подготовили «окно из Европы».

Польские пограничники натравили собак на мигрантов, чтобы те перешли на территорию Беларуси-4

Перед тем как отправить группу на белорусскую территорию, силовики тщательно досмотрели их личные вещи. Затем в ход пошла физическая сила. Лай служебных собак и понятные без перевода фразы тут же привлекли внимание с белорусской стороны.

Все это происходило на глазах белорусских пограничников. Вероятно, это и остановило операцию по выдворению беженцев. Их далеко не сразу погрузили в служебный транспорт и увезли.

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# Беженцы # общество # Екатерина Забенько # Фотофакт

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