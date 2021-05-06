Роман Головченко на встрече с представителем парламента Молдовы: «Это очень важная страница в наших двусторонних отношениях»

Новости Беларуси. Минск и Кишинев стремятся выстраивать полноценное сотрудничество в разных сферах. Об этом 6 мая заявил премьер-министр Беларуси во время встречи с председателем парламента Молдовы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Между нашими странами сложились тесные взаимоотношения. Есть успешные совместные проекты – несмотря на пандемию, удалось сохранить и даже нарастить товарооборот. Но, по мнению Романа Головченко, в современных реалиях необходим постоянный поиск новых решений. Белорусская сторона предлагает развивать кооперационные связи. Кроме того, в Молдове могут рассчитывать на нашу помощь в дорожно-строительных проектах, а также в развитии сельского хозяйства. Председатель парламента Молдовы: мы обязаны развивать взаимоотношения, продолжать наше сотрудничество и поддерживать друг друга

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Горячо приветствуем ваш визит в нашу страну. Это очень важная страница в наших двусторонних отношениях. Глобальный экономический кризис, который вызван пандемией, диктует необходимость как можно чаще встречаться, общаться, вносить необходимые коррективы в проекты, в подходы и находить новые инициативы, которые будут работать на благо народов наших дружественных стран.

Зинаида Гречаный, председатель парламента Республики Молдова:

Сегодня я совершенно уверена, что мы должны продолжать эти проекты все. И не только в сельском хозяйстве – и в гуманитарной области, и в промышленности. Что касается сборки тракторов, вы говорили про тендер, который выиграла в Кишиневе белорусская компания, – это очень важно. Это означает, что признают белорусскую технику. Не только ту сельхозтехнику, которая бегает по нашим полям, обрабатывает наши поля, но еще и пассажирский транспорт. Минск посещает парламентская делегация Молдовы. Что в повестке переговоров?

В Молдове успешно работают три сборочных производства белорусских троллейбусов и тракторов. Семь совместных предприятий функционируют и в нашей стране. Страны связывают не только экономические отношения, но и общая историческая память. 6 мая капсулу с землей с мест захоронения молдавских воинов торжественно заложили в Храме‐памятнике в честь Всех святых. Это дань уважения и благодарность молдавским солдатам, погибшим при освобождении Беларуси. «Был единый порыв, единый дух». В минском храме заложили капсулу с землёй с мест захоронения молдавских воинов