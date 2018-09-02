Александр Лукашенко о работе учителем: «До сих пор помню, как я учил обществоведению наших мужиков»

Новости Беларуси. Начало осени – далеко не главное, чем запоминается 1 сентября. День знаний, старт нового учебного года: в школах и гимназиях будут учиться 1 миллион 100 тысяч мальчиков и девочек, каждый девятый житель страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Первый раз в первый класс – это про 110 тысяч ребят. И им – особое внимание. Как подчеркнул Президент Беларуси в поздравлении с Днем знаний, пусть в стенах школы сбудутся самые заветные мечты и оправдаются лучшие ожидания, а уроки подарят радость общения и удивительных открытий. Всем, кто продолжает учебу, Александр Лукашенко пожелал усердия и успехов.

По традиции, в День знаний глава государства принял участие в торжественной линейке. В 2018 году – в Александрии, на малой родине. Подробности в сюжете у корреспондента Екатерины Жиляниной. Готовность номер один, последние полчаса до линейки. В кабинете первоклашек волнуются все и еще неизвестно, кто больше: учителя, мамы, папы или виновники торжества. Татьяна привела в школу дочку Злату.

Татьяна Якушева:

Мы готовились. И волновались, и цветы долго выбирали, и наряд долго выбирали. Слова учили, стихи учили.

Злата Якушева:

Я очень старалась. На подготовку ходила, занималась, старалась, уроки делала. Фигурки из воды, рисование разное, изучать лес, болота всякие, природы. Елена, как и большинство здесь, за образование своей первоклашки не переживает. Сама закончила эту школу.

Елена Гвоздева:

Большинство моих одноклассников и сейчас дети заканчивают высшие учебные заведения, поэтому по успеваемости никаких вопросов не возникает и сомнений тоже.

Анастасия Гвоздева:

Сама портфель собирала, мама мне не помогала. Тетрадки, карандаши, пластилин, точилки и всё остальное.

Зато у груза знаний есть противоречащий законам физики эффект: чем он больше и тяжелее, тем выше позволяет подняться на жизненном пути. В Александрийской школе это хорошо понимают. Для того, чтобы багаж знаний наполнять по максимуму, как следует укомплектовались. Директор демонстрирует два новеньких кабинета – физики и химии и современное лабораторное оборудование. В кабинете информатики появились новые компьютеры, подарок от МГУ, высокоскоростной интернет и доска с сюрпризом.

Александр Бобриков, директор Александрийской средней школы:

Здесь интерактивная доска, которая подключается к компьютеру. На ней можно рисовать одновременно маркерами и проецировать картинку из интернета, с компьютера.

Прилично обновили и интерьер. Вместо обоев – декоративная штукатурка, новое освещение. Другими словами, к учебному году подготовились на десятку, с учетом самых актуальных требований.

Екатерина Жилянина, корреспондент:

Современное здание Александрийской школы возвели в 1996 году. Правда, история школы началась задолго до этого. Первые ученики пришли сюда в 1886 году. С тех пор изменилось не просто многое – абсолютно всё. Но традиции в Александрии бережно хранят. Если пересечь школьный дворик, окажешься возле старого деревянного домика. Сейчас здесь музей, а когда-то именно в этом здании за парту садился будущий первый Президент Беларуси.

Шикарно катался на лыжах: учителя вспоминают, каким был Президент в школьные годы Появление Президента на линейке неожиданностью не было – он частенько наведывается на малую родину.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Будьте здоровы и счастливы, и пусть у вас всё получится. В добрый путь, мои дорогие друзья! В добрый и долгий путь знаний, Беларусь!

1 сентября Александр Лукашенко посетил праздничную линейку в честь Дня знаний в своей родной школе В лице александрийских школьников Александр Лукашенко поздравил всех учеников и учителей Беларуси. У порога школы, где он сам не раз стоял с цветами на линейке, его земляки, по-детски искренние и по-взрослому глубокие стишки и песни, растрогали Президента до слез.

После линейки он не удержался и зашел в тот самый деревянный домик. Посидеть за партой, приобнять учителей, вместе вспомнить, как это было. И обменяться новостями. Где сейчас бывшие одноклассники, знает классный руководитель Татьяна Николаевна. Выпускники до сих пор звонят ей, чтобы поздравить с праздниками.

В Александрии Президенту подарили школьный фотоальбом и пригласили на юбилей классного руководителя Пообщавшись с учителями, Александр Лукашенко зашел к первоклашкам на первый урок, который провели в том самом классе, где и учился будущий глава государства.

Школьная линейка на малой родине Президента: что Александр Лукашенко пожелал юным белорусам? Репортаж СТВ Воспоминания, дорогие сердцу – это не только о школьных годах, но и о первом преподавательском опыте.

Александр Лукашенко:

До сих пор помню, как я учил обществоведению наших мужиков, самых отстающих. Часто рассказываю о том, что такое материя. Кто у нас там громко разговаривает? Расскажите нам, о чем вы там говорите. Не расскажете? Ну ладно. Я думаю, вы познакомитесь друг с другом, потом расскажете.

Молодой учитель Владислав попал в Александрийскую школу по распределению и готов перенять эстафету по обучению местных мальчишек. Первое сентября для него сегодня тоже как в первый раз.

Владислав Захарень, учитель Александрийской средней школы:

В первый раз на первом рабочем месте. Чувствуется: тут дух такой захватывающий. Помню свое первое сентября. Учился я в Миорской средней школе № 1, точно такое чувство было. Старшеклассники признаются: выдержать сравнение с самым знаменитым выпускником непросто. Как бы то ни было, в успех и достижение целей местные выпускники безоговорочно верят. 50 % школьников поступают в вузы.

Валерий Осепян, ученик Александрийской школы:

Очень часто приводят пример: он хорошо учился, равняйтесь на него, каким человеком он стал. Возможно, вы в будущем станете такими же.

К новому учебному году Президент подготовил подарки. Школе – площадка уличных тренажеров.

Бывшим учителям – личные презенты.