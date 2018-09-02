Больш за 90 курсантаў-пагранічнікаў прынялі прысягу на плошчы Дзяржаўнага сцяга ў Мінску

Навіны Беларусі. На вернасць Радзіме. 2 верасня на плошчы Дзяржаўнага сцяга ў Мінску прынялі прысягу больш за 90 курсантаў-пагранічнікаў, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
Навіны Беларусі. На вернасць Радзіме. 2 верасня на плошчы Дзяржаўнага сцяга ў Мінску прынялі прысягу больш за 90 курсантаў-пагранічнікаў, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
Перш чым патрапіць на службу, яны прайшлі канкурэнтны адбор. Шчасліўчыкаў віншавалі шматлікія госці. Сама цырымонія выклікала гонар за будучых прафесіяналаў пагранічнай справы.
Уладзіслаў Курэльшчык, курсант першага курса Інстытута пагранічнай службы Беларусі:
Я давно хотел быть пограничником, с самого детства. Узнал, что есть Минское городское кадетское училище № 2, поступил в него, потому что оно пограничное. Когда я его закончил, поступил в Институт пограничной службы. Очень доволен, всё очень нравится.
Сяргей Жылінскі, кіраўнік Інстытута пагранічнай службы Беларусі:
Напутствие будет одно сегодня – качественно получить образование. Им для этого необходимо ежедневно трудиться, постигать азы пограничной науки.
Каждый из них осознанно сегодня выбрал профессию пограничника. Те годы, которые они проведут в стенах института, для них пройдут плодотворно и насыщенно.
Сёлета конкурс у Інстытут пагранічнай службы быў амаль 3,5 чалавекі на месца. Трэць з усіх, хто паступіў – выпускнікі ваенна-патрыятычных класаў, кадэцкіх вучылішчаў і Мінскага сувораўскага. Ёсць сярод першакурснікаў і юнакі, якія ўжо маюць вопыт службы на межах краіны.