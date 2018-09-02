Прямой эфир

Больш за 90 курсантаў-пагранічнікаў прынялі прысягу на плошчы Дзяржаўнага сцяга ў Мінску

02 сентября 2018 13:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Беларусі. На вернасць Радзіме. 2 верасня на плошчы Дзяржаўнага сцяга ў Мінску прынялі прысягу больш за 90 курсантаў-пагранічнікаў, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.

Больш за 90 курсантаў-пагранічнікаў прынялі прысягу на плошчы Дзяржаўнага сцяга ў Мінску-1

Больш за 90 курсантаў-пагранічнікаў прынялі прысягу на плошчы Дзяржаўнага сцяга ў Мінску-3

Перш чым патрапіць на службу, яны прайшлі канкурэнтны адбор. Шчасліўчыкаў віншавалі шматлікія госці. Сама цырымонія выклікала гонар за будучых прафесіяналаў пагранічнай справы.

Больш за 90 курсантаў-пагранічнікаў прынялі прысягу на плошчы Дзяржаўнага сцяга ў Мінску-6

Уладзіслаў Курэльшчык, курсант першага курса Інстытута пагранічнай службы Беларусі:
Я давно хотел быть пограничником, с самого детства. Узнал, что есть Минское городское кадетское училище № 2, поступил в него, потому что оно пограничное. Когда я его закончил, поступил в Институт пограничной службы. Очень доволен, всё очень нравится.

Больш за 90 курсантаў-пагранічнікаў прынялі прысягу на плошчы Дзяржаўнага сцяга ў Мінску-9

Сяргей Жылінскі, кіраўнік Інстытута пагранічнай службы Беларусі:
Напутствие будет одно сегодня – качественно получить образование. Им для этого необходимо ежедневно трудиться, постигать азы пограничной науки.

Каждый из них осознанно сегодня выбрал профессию пограничника. Те годы, которые они проведут в стенах института, для них пройдут плодотворно и насыщенно.

Сёлета конкурс у Інстытут пагранічнай службы быў амаль 3,5 чалавекі на месца. Трэць з усіх, хто паступіў – выпускнікі ваенна-патрыятычных класаў, кадэцкіх вучылішчаў і Мінскага сувораўскага. Ёсць сярод першакурснікаў і юнакі, якія ўжо маюць вопыт службы на межах краіны.

# Институт пограничной службы РБ # общество # Сергей Жилинский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
3 сентября в Беларуси ожидаются кратковременные дожди и до +29°С
02 сентября 2018 12:15

3 сентября в Беларуси ожидаются кратковременные дожди и до +29°С

Школьная линейка на малой родине Президента: что Александр Лукашенко пожелал юным белорусам? Репортаж СТВ
01 сентября 2018 18:19

Школьная линейка на малой родине Президента: что Александр Лукашенко пожелал юным белорусам? Репортаж СТВ

Какие сюрпризы подготовили к новому учебному году в Беларуси, и чем запомнился этот день детям? Репортаж СТВ
01 сентября 2018 17:23

Какие сюрпризы подготовили к новому учебному году в Беларуси, и чем запомнился этот день детям? Репортаж СТВ