Больш за 90 курсантаў-пагранічнікаў прынялі прысягу на плошчы Дзяржаўнага сцяга ў Мінску

Уладзіслаў Курэльшчык, курсант першага курса Інстытута пагранічнай службы Беларусі:

Я давно хотел быть пограничником, с самого детства. Узнал, что есть Минское городское кадетское училище № 2, поступил в него, потому что оно пограничное. Когда я его закончил, поступил в Институт пограничной службы. Очень доволен, всё очень нравится.