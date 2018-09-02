3 сентября в Беларуси ожидаются кратковременные дожди и до +29°С

Новости Беларуси. Первый осенний понедельник этого года в Беларуси начнётся с кратковременных дождей.

По сведениям Белгидромета, 3 сентября в стране будет переменная облачность. Ночью в основном без осадков, а днём в некоторых районах пройдут кратковременные дожди. Местами вероятны грозы.

Ветер прогнозируется северо-восточный и восточный, ночью слабый, днём перейдёт в умеренный, во время гроз – порывистый.

Ночью и утром столбик термометра покажет +9… +15°С. Во второй половине суток потеплеет до +23… +29°С.