Камеры видеонаблюдения и наличие смартфона. Прокурор Минска рассказал, как вычисляют участников акций протеста

Новости Беларуси. Мы позвали в студию программы «Неделя» на СТВ прокурора города Минска Олега Лаврухина. Он провел юридический ликбез. О детях на акциях протеста: установлено 240 случаев, когда родители с собой брали несовершеннолетних Евгений Поболовец, ведущий:

В Беларуси продолжаются воскресные марши, мы уже даже к этому как бы привыкли, но никак не можем привыкнуть к тому, что зачастую по воскресеньям в центр города взрослые люди берут с собой детей. На некоторых картинках я видел даже грудных. Я знаю, что прокуратура отслеживает такие случаи. Подскажите, сколько их зафиксировано в целом по стране к этой минуте?

Олег Лаврухин, прокурор г. Минска:

Безусловно, ответственность не только за воспитание, но и за защиту здоровья и жизни ребенка лежит на родителях. Об этом нам говорит Кодекс о браке и семье, статьи 73 и 75 данного Кодекса. Поэтому, конечно, вызывает обеспокоенность то, что родители нарушают те обязанности, которые на них возложены законом. Берут на эти незаконные массовые мероприятия с собой несовершеннолетних детей. На сегодня установлено уже 240 случаев, актов, когда родители действительно вот этих несовершеннолетних детей с собой брали. Здесь пока речь идет даже не о малолетних детях. Безусловно, все эти факты отслеживаются. Информация постоянно поступает в прокуратуру, во всех этих случаях прокуратура поручает начало ведения административного процесса. Как правило, эти протоколы в отношении детей, которые достигли возраста привлечения к административной ответственности, после 16 лет отвечают сами за свои действия и поступки. Таких административных производств на сегодня 163 по городу Минску. В других случаях, когда дети не достигли возраста привлечения к ответственности административной, за них отвечают родители. 27 фактов таких установлено, в отношении родителей начат административный процесс по статье 9.4 Кодекса об административных правонарушениях. Евгений Поболовец:

Давайте напомним, какая ответственность за это предусмотрена. Прорабатывается вопрос об ужесточении санкций статьи 23.34 для того, чтобы минимизировать риски выхода людей на незаконные массовые мероприятия Олег Лаврухин:

Штраф либо предупреждение. Причем статья 23.34 (это незаконное участие в массовых мероприятиях) предусматривает различные виды ответственности, начиная от штрафа до 30 базовых величин, это по части первой максимальное наказание, а дальше повторное до 50, в том числе административный арест как по части первой, так и по части второй. В настоящее время, насколько мне известно, прорабатывается вопрос в том числе и об ужесточении санкций вот этой статьи для того, чтобы минимизировать эти риски выхода людей на незаконные массовые мероприятия.

Отговорки, что оказался случайно, легко проверяются Евгений Поболовец:

Вот смотрите, вам парируют сразу. Скажут, что я просто в воскресенье вышел на улицы Минска прогуляться вместе с детьми, порадоваться последним лучам солнца, а тут меня взяли и задержали, еще предъявили за ребенка, штраф выписали. Олег Лаврухин:

Вообще вот эти отговорки, что оказался случайно, легко проверяются. В том числе и по фиксации местоположения мобильных телефонов, есть понятие IMEI (номер мобильного телефона). Это тоже определенное подспорье для того, чтобы отследить, где человек находился, действительно ли он случайно оказался в этой толпе. Есть отдельные конкретные примеры, когда действительно такие люди попадали, например, в район Комаровского рынка, которые говорили, что едут в деревню, зашел на Комаровку купить продуктов и отвезти родителям. Действительно эти обстоятельства выяснялись, проверка, проведенная оперативно, показывала, что человек не находился в этой толпе и был там буквально несколько минут. Подъехала милиция, произошло задержание. С помощью милиции этот человек отправлялся по месту следования, то есть ему помогали добраться туда, куда он следовал. Только по Минску привлечено к административной ответственности за весь этот период около 3 тысяч человек Евгений Поболовец:

Прокуратура – надзорный орган. То есть вы проверяете, если я правильно понимаю, качественно проделанную работу милиции. Насколько объективны у нас эти данные: по задержанным, по тем, кто привлечен к ответственности? Олег Лаврухин:

Данные объективны, потому что каждый задержанный фиксируется. Если говорить о том, что что-то скрывается от населения или обнародования каких-то фактов, если действительно были массовые задержания в период пиковых событий (это ночь 9, 10, 11, 12 августа и последующие). Если там несколько тысяч задерживались, эти несколько тысяч и фиксировались, что задержаны. Если в отношении особо активных составлялись сразу же административные протоколы либо возбуждались уголовные дела, этот факт на сегодняшний день на лицо. Мы можем говорить, что сегодня уже привлечено к ответственности только по городу Минску (к административной ответственности) за весь этот период около трех тысяч человек. Только к административной. Из них две трети, как правило, наказание в виде ареста, а остальные (более тысячи человек) – это административные штрафы по статье 23.34. Евгений Поболовец:

Давайте напомним, что это за статья.

Об уголовных делах, связанных с акциями протеста: «Общий ущерб по данным уголовным делам составил порядка 260 тысяч рублей» Олег Лаврухин:

Статья, которая предусматривает административную ответственность за незаконное участие и организацию несанкционированных массовых мероприятий, в том числе и повторно. Здесь надо сказать, что административная ответственность – это там, где не было особой активности или общественной особой опасности действий правонарушителя. Как правило, общественно опасные деяния, предусмотренные Уголовным кодексом, тоже есть определенная грань между повышенной общественной опасностью. Это уголовная ответственность. Если это на уровне административного правонарушения, значит это административная ответственность. На сегодня в производстве органов предварительного следствия города Минска находится порядка 250 уголовных дел. Связанных как с участием в массовых беспорядках (это статья 293), так и сопутствующие составы, связанные с оказанием сопротивления работникам милиции, угроза применения насилия в отношении работника милиции. Это дела, которые связаны с остановкой движения общественного транспорта. Вот об этой цифре сегодня возбужденных дел идет речь. На сегодня установлены 275 лиц, которые причастны к совершению данных преступлений. Общий ущерб по данным уголовным делам составил порядка 260 тысяч рублей. Это то, что установлено на сегодняшний день. Процесс продолжается, безусловно, эта сумма будет быстрее всего увеличиваться. О разборе водомета протестующими: «Действия квалифицируются как насилие в отношении сотрудника в связи с выполнением им своих служебных обязанностей» Евгений Поболовец:

Давайте от общих цифр и общих фраз перейдем к конкретике, чтобы было лучше понятно, о чем идет речь. Самый свежий, громкий случай был в прошлое воскресенье, когда протестующие машину-водомет разбирали на запчасти, какие-то конструкции уносили. Видео это публиковалось в альтернативных Telegram-каналах. Там видно прекрасно, что это делали именно протестующие. Какая ответственность за такие действия может быть при задержании? Олег Лаврухин:

По данному факту (это было 4 октября текущего года) возбуждено уголовное дело по статье 364 Уголовного кодекса Республики Беларусь (оказание насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел), поскольку за рулем этой спецмашины находился сотрудник. Он выполнял свои обязанности. Следовательно действия, которые были произведены (разукомплектования), направленные на препятствие этой деятельности, квалифицируются как насилие в отношении сотрудника в связи с выполнением им своих служебных обязанностей. В зависимости от обстоятельств, конечно, меру наказания определяет суд. Максимальное наказание, предусмотренное по данной статье, составляет шесть лет лишения свободы. Уже было и на телевидении. То есть озвучивание того, что человек, который этим занимался или совершил это преступление, уже задержан.

Евгений Поболовец:

То есть давайте уточним, есть определенное мнение среди молодежи, что это, скажем так, не совсем опасное деяние. Вроде шутка, вроде как подошли к машине, часть этой машины разобрали. Что здесь плохого с точки зрения закона, ведь нет такого понятия хорошо или плохо. Есть закон. Олег Лаврухин:

Это повреждение государственного имущества, как минимум. Даже если говорить с точки зрения права, поскольку это имущество задействовано, по сути, в охране общественного порядка, то здесь какие-то параллели проводить (шалость, не шалость, что я такого совершил), это довольно серьезная ответственность. Я уже говорил, например, до шести лет лишения свободы, если это шалость и баловство, такая вот оценка шалости устраивает, значит человек в ближайшее время прочувствует, что это такое и во что эта шалость обходится. Об акциях студентов: «Telegram-каналы не указывают ту ответственность, которая за это может последовать» Евгений Поболовец:

Я знаю, что вы довольно много уже провели встреч со студентами. Как часто у вас возникает впечатление после таких бесед, что молодые люди просто не знали каких-то моментов, а после беседы у них как-то пазл сложился? Они уже будут вести себя несколько иначе.

Олег Лаврухин:

Действительно эти, как вы уже упоминали, сидячие забастовки или призывы в интернете или деструктивных Telegram-каналах, что вроде наша территория, делаем, что хотим, сидим, бастуем, высказываем свое мнение, отношение, волеизъявление по поводу тех или иных событий. Но действительно до сегодняшнего дня периодически эти явления случаются. Есть у нас ряд особо активных вузов, где студенты этим занимаются, выходят на ступеньки либо в помещении вуза. На этот счет можно сказать, что, к сожалению, Telegram-каналы не печатают и не указывают ту ответственность, которая за это может последовать. Это фейк, как сейчас модно говорить. То, что это ваша территория, вы вправе делать на ней, что хотите. На самом деле здесь вступает в действие закон о массовых мероприятиях. В данном случае подобные посиделки, если можно их так назвать, квалифицируются как пикетирование. Для того, чтобы провести пикет, есть заявительный принцип, предусмотрен законом о массовых мероприятиях, потому что многие ссылаются на статью 41 Конституции, которая позволяет нам высказывать свободу мнений, ходить на митинги, шествия, демонстрации, но Пакт о гражданских и политических правах (это международный пакт ООН) тоже возлагает ответственность на тех, кто высказывает свое мнение. Но и заметьте, акцент на мирных собраниях. В связи с этим Пакт этот допускает принятие ограничительных мер на уровне национального законодательства, если это угрожает или представляет опасность для государственной или общественной безопасности. Поэтому плавно из этого вытекает тот закон, который действует в Республике Беларусь о массовых мероприятиях. Если хотите собраться, пожалуйста, заявку в исполком. В зависимости от количества участников исполком рассматривает 10-15 дней до тысячи человек, свыше тысячи человек. Причем свыше тысячи человек имеют право организовывать мероприятия только политические партии и движения, то есть не рядовые граждане. «Если студент подвергается административному аресту за незаконное участие в массовых мероприятиях, это не является уважительной причиной пропуска занятий» На улицах наблюдаем немножко обратную картину. Поэтому проведение тех же пикетов на территории высших учебных заведений, в зданиях учебных заведений, они также подпадают под действие этого закона. Если продолжать, то Кодекс об образовании, это статьи 36 и 79, на обучающихся возлагают обязанность соблюдать, во-первых, правила распорядка, которые существуют в том или ином учебном заведении. В случае несоблюдения, систематического несоблюдения (более двух раз в течение учебного года) возможно отчисление. Можно объявить студенту замечание, выговор или отчислить. Причем здесь надо отметить, что также одно из оснований для прекращения вот этих образовательных отношений, это свыше 30 дней в течение учебного года неуважительная неявка на занятия. То есть мы подходим к тому, что, например, если студент подвергается административному аресту за незаконное участие в массовых мероприятиях. Да, он вышел в свое свободное время, но тем не менее привлечен к административной ответственности в виде ареста. Это не является уважительной причиной пропуска занятий. Поэтому, наверное, молодые люди не совсем задумываются о тех последствиях, которые может влечь участие как в этих пикетированиях или сидячих забастовках, как они называются в Telegram-каналах, так и ответственность за эти нарушения. Евгений Поболовец:

Давайте сразу уточнение сделаем. Речь идет о студентах, которые обучаются только за счет государства или на платном тоже? Олег Лаврухин:

Не важно. О камерах видеонаблюдения: «По увеличенной картинке можно проводить идентификацию и опознание лиц, которые участвуют в этих несанкционированных мероприятиях» Евгений Поболовец:

Когда молодые люди выходят на массовые мероприятия по субботам и воскресеньям, сейчас идет вторая волна коронавируса, соответственно подавляющее большинство, скорее всего, будет в масках. Возникает иллюзия, что тебя не заметят, не найдут, не привлекут к ответственности.