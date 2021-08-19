«Как у них с этим делом?» Игорь Марзалюк рассказал, как Запад борется с героизацией нацизма

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Белорусскую власть ее оппоненты в связи с усилением ответственности за популяризацию нацизма на законодательном уровне критикуют часто и очень страстно. Видят в этом не более и не менее, как наступление на гражданские права и свободы. А как истерят по поводу расширения перечня с запрещением нацистской и пронацистской символики и униформы, в том числе нацистских пособников Гитлера местного разлива. «Душители свободы», «Каратели» – что только не пишут, в чем только не упрекают.