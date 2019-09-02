Президент потребовал не ограничивать школьников в выборе блюд: «Не позорьтесь. Лучше вообще не кормите»

Новости Беларуси. В Минске открыли новую школу. На линейке побывал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что по вкусу нашим школьникам, интересуется и Президент. Отмечает, что нужно сохранить буфеты, а меню дополнить, к примеру, драниками. Ну, согласитесь, даже самый маленький белорус не откажется от картошки. Да и для семейного бюджета такое блюдо неплохой вариант. В школе за питание платят родители. А для некоторых семей, к примеру, многодетных, есть льготы. Такие дети питаются бесплатно. Но это не повод ограничивать их в выборе блюд.