Александр Лукашенко о международной критике: давить будут со всех сторон, и выдержат только сильные

Новости Беларуси. В формате живого общения. Президент Беларуси и премьер-министр Венгрии провели переговоры в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В формате живого общения. Президент Беларуси и премьер-министр Венгрии провели переговоры в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Встреча Александра Лукашенко и Виктора Орбана (который, к слову, стал первым из венгерских лидеров, посетивших нашу страну), несмотря на явный экономический уклон, носила более стратегический характер. Политики обсудили роль и значение наших стран в восточно-европейском регионе. А чтобы результат более интенсивных белорусско-венгерских отношений стал осязаем, нам нужен товарооборот хотя бы в полмиллиарда евро. Пока он чуть больше 250 миллионов, и стороны уверены: этого явно недостаточно.
Так как же будем развивать не только экономическое сотрудничество, но и отношения в рамках Евразийского и Европейского союзов? Выясняла Алена Сырова.
Алена Сырова, корреспондент:
Зарубежных гостей во Дворце Независимости в этом году встречали как никогда редко, за полгода буквально несколько визитов. В феврале здесь побывал госсекретарь США Майкл Помпео, а после – спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Вот, собственно, и все, во многом благодаря пандемии COVID-19, которая внесла коррективы в работу в том числе и высших должностных лиц. Многие из них отменили или приостановили свои международные контакты (ну а кто-то, конечно, перевел их в онлайн). Но сегодня «карантин» нарушен: в Минске встретились лидеры Беларуси и Венгрии.
Те, кто знает нашего Президента и хоть немного наслышан о Викторе Орбане, венгерском премьер-министре, такому ходу событий вряд ли удивились. Оба лидера давно снискали славу политиков со своим мнением и взглядами на происходящее, даже когда их позиция не совпадает с той, что у большинства. По этой причине, например, Орбана даже окрестили «непослушным ребенком номер один Европейского союза».
Хотя решения он принимает далеко не детские. Чего стоило хотя бы стать на сторону Беларуси и ратовать за отмену санкций в отношении нас? Или вот, как сегодня, приехать с официальным визитом в страну, которая пошла своим путем в борьбе с пандемией.
Александр Лукашенко: вы открываете всему миру старые-новые маршруты после этой страшной, как нам казалось, эпидемии
Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:
Когда я задумался о своих зарубежных поездках после пандемии, куда поехать впервые, я подумал: поедем туда, куда давно обещали. Этим визитом мы вам обязаны уже давно. Так что я по многим причинам могу радоваться, что я здесь.
За всю историю дипотношений наших стран – это 28 лет – нынешний визит с венгерской стороны первый на таком высоком уровне. Александр Лукашенко был в Будапеште в далеком 1994-м. Спустя несколько лет встречался с Виктором Орбаном на полях различных форумов (сегодня гость напомнил об этом нашему Президенту). Но дальше дело почему-то не шло. А ведь это упущенное время и возможности не только для Беларуси и Венгрии, но и для ЕАЭС и Евросоюза.
Александр Лукашенко: уровень наших торгово-экономических, да и политических отношений абсолютно не соответствует тому, что мы можем
Виктор Орбан:
Между Беларусью и Венгрией нет неурегулированных споров.
Премьер-министр Венгрии: «Мы мало разговариваем друг с другом, и объем экономического сотрудничества тоже скромен»
Разговор 5 июня длился без малого два часа. За этого время успели обсудить и проекты в экономике, и геополитические вопросы. Пришли к выводу, что за пару лет мы достичь товарооборота в полумиллиард долларов.
Виктор Орбан поддержал белорусского Президента – сфер более чем достаточно. Венгрия сейчас как раз активно работает над тем, чтобы уравновесить свою экономику и расширить сотрудничество со странами вне Евросоюза.
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С новым главой правительства довольно многочисленная венгерская делегация (что само по себе верный признак заинтересованности) детально обсудила, какие проекты будут реализованы, чтобы достичь товарооборота, на который нацелили руководители стран. Венгрия взяла курс на зеленые технологии – мы готовы в этом помогать. Возможно скооперироваться в производстве электробусов и автобусов.
Президенты же признались, что внушительная часть их разговора была посвящена геополитическим вопросам. Обсудили конфликт в Украине: пришли к согласию, что Минские соглашения – единственный вариант урегулирования ситуации. Затронули и изменения мира после пандемии COVID-19.
Беларуси, как и Венгрии, немало критики доставалось за меры борьбы с эпидемией и подходы к решению экономических последствий. Пользуясь возможностью, журналистка спросила: почему так?
Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:
Западные государства часто считают, что они представители мысли более высокого уровня, потому что у них построены парламентские демократии после Второй мировой войны. Они думают, что это дает им право говорить нам, что и как надо делать. Это одна из причин. А вторая причина – мы это терпим. Многие страны просто не выражают твердо свою позицию. Мы можем выслушать разные их мнения, но тем не менее это наша страна, наша экономика, наша судьба, и мы сами в силах принять решение.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мне очень понравилась эта фраза, что нас «наклоняют» (я по-своему скажу) потому, что мы порой излишне терпеливо к этому относимся. Потому что мы терпим. Это ключевой тезис из сказанного премьер-министром. Давление не исчезнет, мы должны быть к этому готовы. Давить будут со всех сторон, и выдержат только сильные. Сильные не только в экономическом, военном, политическом отношении, но прежде всего в моральном отношении.
Мне в переговорах, когда мы в узком кругу обсуждали многие вопросы, понравилась тема, которую премьер-министр поднимал в плане идентичности. В плане в хорошем смысле такого национализма, патриотизма, если хотите, народов. Вот этот момент и этот фактор будет играть немаловажную роль после этой пандемической истории. Мы к этому готовы, Венгрия – тем более, несмотря на то, что она находится в тесном Европейском союзе. Мы это приветствуем, и это одна из основ нашего будущего сотрудничества.
Президент Беларуси подарил премьер-министру Венгрии именную майку
В целом Президент Беларуси и премьер-министр Венгрии сошлись во мнении, что впереди непростое для наших экономик время, которое вместе с тем может стать благодатной почвой для роста, главное, не сворачивать с выбранного пути и тщательно подбирать партнеров.