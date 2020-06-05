Александр Лукашенко о международной критике: давить будут со всех сторон, и выдержат только сильные

Новости Беларуси. В формате живого общения. Президент Беларуси и премьер-министр Венгрии провели переговоры в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча Александра Лукашенко и Виктора Орбана (который, к слову, стал первым из венгерских лидеров, посетивших нашу страну), несмотря на явный экономический уклон, носила более стратегический характер. Политики обсудили роль и значение наших стран в восточно-европейском регионе. А чтобы результат более интенсивных белорусско-венгерских отношений стал осязаем, нам нужен товарооборот хотя бы в полмиллиарда евро. Пока он чуть больше 250 миллионов, и стороны уверены: этого явно недостаточно. Так как же будем развивать не только экономическое сотрудничество, но и отношения в рамках Евразийского и Европейского союзов? Выясняла Алена Сырова.

Алена Сырова, корреспондент:

Зарубежных гостей во Дворце Независимости в этом году встречали как никогда редко, за полгода буквально несколько визитов. В феврале здесь побывал госсекретарь США Майкл Помпео, а после – спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Вот, собственно, и все, во многом благодаря пандемии COVID-19, которая внесла коррективы в работу в том числе и высших должностных лиц. Многие из них отменили или приостановили свои международные контакты (ну а кто-то, конечно, перевел их в онлайн). Но сегодня «карантин» нарушен: в Минске встретились лидеры Беларуси и Венгрии.

Те, кто знает нашего Президента и хоть немного наслышан о Викторе Орбане, венгерском премьер-министре, такому ходу событий вряд ли удивились. Оба лидера давно снискали славу политиков со своим мнением и взглядами на происходящее, даже когда их позиция не совпадает с той, что у большинства. По этой причине, например, Орбана даже окрестили «непослушным ребенком номер один Европейского союза».

Хотя решения он принимает далеко не детские. Чего стоило хотя бы стать на сторону Беларуси и ратовать за отмену санкций в отношении нас? Или вот, как сегодня, приехать с официальным визитом в страну, которая пошла своим путем в борьбе с пандемией. Александр Лукашенко: вы открываете всему миру старые-новые маршруты после этой страшной, как нам казалось, эпидемии Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:

Когда я задумался о своих зарубежных поездках после пандемии, куда поехать впервые, я подумал: поедем туда, куда давно обещали. Этим визитом мы вам обязаны уже давно. Так что я по многим причинам могу радоваться, что я здесь.

За всю историю дипотношений наших стран – это 28 лет – нынешний визит с венгерской стороны первый на таком высоком уровне. Александр Лукашенко был в Будапеште в далеком 1994-м. Спустя несколько лет встречался с Виктором Орбаном на полях различных форумов (сегодня гость напомнил об этом нашему Президенту). Но дальше дело почему-то не шло. А ведь это упущенное время и возможности не только для Беларуси и Венгрии, но и для ЕАЭС и Евросоюза. Александр Лукашенко: уровень наших торгово-экономических, да и политических отношений абсолютно не соответствует тому, что мы можем Виктор Орбан:

Между Беларусью и Венгрией нет неурегулированных споров. Премьер-министр Венгрии: «Мы мало разговариваем друг с другом, и объем экономического сотрудничества тоже скромен» Разговор 5 июня длился без малого два часа. За этого время успели обсудить и проекты в экономике, и геополитические вопросы. Пришли к выводу, что за пару лет мы достичь товарооборота в полумиллиард долларов.

Президенты же признались, что внушительная часть их разговора была посвящена геополитическим вопросам. Обсудили конфликт в Украине: пришли к согласию, что Минские соглашения – единственный вариант урегулирования ситуации. Затронули и изменения мира после пандемии COVID-19.

Беларуси, как и Венгрии, немало критики доставалось за меры борьбы с эпидемией и подходы к решению экономических последствий. Пользуясь возможностью, журналистка спросила: почему так?

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:

Западные государства часто считают, что они представители мысли более высокого уровня, потому что у них построены парламентские демократии после Второй мировой войны. Они думают, что это дает им право говорить нам, что и как надо делать. Это одна из причин. А вторая причина – мы это терпим. Многие страны просто не выражают твердо свою позицию. Мы можем выслушать разные их мнения, но тем не менее это наша страна, наша экономика, наша судьба, и мы сами в силах принять решение.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мне очень понравилась эта фраза, что нас «наклоняют» (я по-своему скажу) потому, что мы порой излишне терпеливо к этому относимся. Потому что мы терпим. Это ключевой тезис из сказанного премьер-министром. Давление не исчезнет, мы должны быть к этому готовы. Давить будут со всех сторон, и выдержат только сильные. Сильные не только в экономическом, военном, политическом отношении, но прежде всего в моральном отношении. Мне в переговорах, когда мы в узком кругу обсуждали многие вопросы, понравилась тема, которую премьер-министр поднимал в плане идентичности. В плане в хорошем смысле такого национализма, патриотизма, если хотите, народов. Вот этот момент и этот фактор будет играть немаловажную роль после этой пандемической истории. Мы к этому готовы, Венгрия – тем более, несмотря на то, что она находится в тесном Европейском союзе. Мы это приветствуем, и это одна из основ нашего будущего сотрудничества.