Белорусы смогут делать платные тесты на коронавирус для поездок за границу

Тестирование понадобится для поездок в страны, где требуется официальное подтверждение отсутствия коронавирусной инфекции. Лабораторное исследование методом ПЦР будет проводить Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Для граждан Беларуси стоимость составит чуть более 41 рубля, для нерезидентов – около 57. Желающим пройти тестирование необходимо иметь при себе копии паспорта и билетов в страну, в которую они отправляются. Результаты будут выдаваться на русском и английском языках.