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Премьер-министр Венгрии: «Мы мало разговариваем друг с другом, и объем экономического сотрудничества тоже скромен»

05 июня 2020 10:54
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Новости Беларуси. Беларуси и Венгрии необходимо использовать все возможности для расширения сотрудничества. Об этом Александр Лукашенко заявил 5 июня на переговорах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Лукашенко на встрече с Виктором Орбаном: «Нам надо использовать все возможности Венгрии и Беларуси»

Премьер-министр Венгрии: «Мы мало разговариваем друг с другом, и объем экономического сотрудничества тоже скромен»-1

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:  
Для меня большая честь, что я могу быть первым премьер-министром Венгрии, который наносит официальный визит в Беларусь. Когда я задумался о своих зарубежных поездках после пандемии, куда поехать впервые, я подумал: поедем туда, куда давно обещали. Этим визитом мы вам обязаны уже давно. Так что я по многим причинам могу радоваться, что я здесь.

Я не вижу никаких политических столкновений между нашими странами. Мы не помним, чтобы Беларусь когда-либо неуважительно отнеслась к Венгрии, и не помним такого, чтобы мы вам не отдали дань уважения. То есть в принципе все хорошо, но, к сожалению, вы правы, что мы очень мало из этого почерпнули. Наши политические контакты недостаточно тесны. Мы мало разговариваем друг с другом, и объем экономического сотрудничества тоже скромен.

Я очень надеюсь, что встреча станет значительным шагом вперед. Я приехал с искренними намерениями о сотрудничестве

Премьер-министр Венгрии: «Мы мало разговариваем друг с другом, и объем экономического сотрудничества тоже скромен»-4

Спектр переговоров достаточно широкий. Венгрия – близкий для нас партнер в ЕС, поэтому одна из тем – перспективы сотрудничества в рамках Евросоюза. Помимо этого, разговор затронул вопрос отношений нашей страны и НАТО, тему атомной энергетики, ситуацию на востоке Украины. Это первый официальный визит венгерского руководителя в нашу страну.  

# Беларусь-Венгрия # Экономика # Александр Лукашенко # Виктор Орбан # Фотофакт

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