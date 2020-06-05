Премьер-министр Венгрии: «Мы мало разговариваем друг с другом, и объем экономического сотрудничества тоже скромен»

Новости Беларуси. Беларуси и Венгрии необходимо использовать все возможности для расширения сотрудничества. Об этом Александр Лукашенко заявил 5 июня на переговорах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко на встрече с Виктором Орбаном: «Нам надо использовать все возможности Венгрии и Беларуси»
Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:
Для меня большая честь, что я могу быть первым премьер-министром Венгрии, который наносит официальный визит в Беларусь. Когда я задумался о своих зарубежных поездках после пандемии, куда поехать впервые, я подумал: поедем туда, куда давно обещали. Этим визитом мы вам обязаны уже давно. Так что я по многим причинам могу радоваться, что я здесь.
Я не вижу никаких политических столкновений между нашими странами. Мы не помним, чтобы Беларусь когда-либо неуважительно отнеслась к Венгрии, и не помним такого, чтобы мы вам не отдали дань уважения. То есть в принципе все хорошо, но, к сожалению, вы правы, что мы очень мало из этого почерпнули. Наши политические контакты недостаточно тесны. Мы мало разговариваем друг с другом, и объем экономического сотрудничества тоже скромен.
Я очень надеюсь, что встреча станет значительным шагом вперед. Я приехал с искренними намерениями о сотрудничестве
Спектр переговоров достаточно широкий. Венгрия – близкий для нас партнер в ЕС, поэтому одна из тем – перспективы сотрудничества в рамках Евросоюза. Помимо этого, разговор затронул вопрос отношений нашей страны и НАТО, тему атомной энергетики, ситуацию на востоке Украины. Это первый официальный визит венгерского руководителя в нашу страну.