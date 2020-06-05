Президент Беларуси: мы очень заинтересованы в венгерских строителях и фармацевтах

Новости Беларуси. Президент Беларуси и премьер-министр Венгрии провели переговоры в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы результат более интенсивных белорусско-венгерских отношений стал осязаем, нам нужен товарооборот хотя бы в полмиллиарда евро. Пока он чуть больше 250 миллионов, и стороны уверены: этого явно недостаточно.

Наибольшие успехи в сфере машиностроения. Под Минском собирают поезда фирмы «Штадлер», и несколько двухэтажных составов, сделанных в Беларуси, скоро выйдут на венгерские линии. «Что еще можем предложить друг другу?» – спрашивает журналист венгерского телеканала.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы очень заинтересованы в ваших строителях, в ваших фармацевтах, которые производят очень хорошие лекарства и препараты.