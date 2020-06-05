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Президент Беларуси: мы очень заинтересованы в венгерских строителях и фармацевтах

05 июня 2020 17:09
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Новости Беларуси. Президент Беларуси и премьер-министр Венгрии провели переговоры в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы результат более интенсивных белорусско-венгерских отношений стал осязаем, нам нужен товарооборот хотя бы в полмиллиарда евро. Пока он чуть больше 250 миллионов, и стороны уверены: этого явно недостаточно.

Президент Беларуси: мы очень заинтересованы в венгерских строителях и фармацевтах-1

Наибольшие успехи в сфере машиностроения. Под Минском собирают поезда фирмы «Штадлер», и несколько двухэтажных составов, сделанных в Беларуси, скоро выйдут на венгерские линии. «Что еще можем предложить друг другу?» – спрашивает журналист венгерского телеканала.

Президент Беларуси: мы очень заинтересованы в венгерских строителях и фармацевтах-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы очень заинтересованы в ваших строителях, в ваших фармацевтах, которые производят очень хорошие лекарства и препараты.

Президент Беларуси: мы очень заинтересованы в венгерских строителях и фармацевтах-7

Наш министр здравоохранения называл виды и количество препаратов, которые мы используем. Это около 65 зарегистрированных и шесть находятся на регистрации. Слушайте, это хорошие объемы, большое количество препаратов для Венгрии, учитывая, что в Беларуси конкуренция очень высокая.

# Беларусь-Венгрия # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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