Александр Лукашенко: по нюансам строительства атомной станции, я думаю, Венгрия воспользуется нашей помощью и поддержкой

Новости Беларуси. И Беларусь, и Венгрия строят свои атомные электростанции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы строите атомную станцию, примерно такую, как мы… такую же, как мы построили или заканчиваем строительство в Островце. Первый блок будет введен буквально днями. Думаю, что – и об этом Виктор сказал – это очень важно для Венгрии.

У нас есть колоссальный опыт совместного строительства с россиянами этой атомной станции. Скажу больше: мы ее построили, наши строители сами под патронатом и инжиниринговым контролем Российской Федерации. По нюансам строительства подобной станции, я думаю, вы воспользуетесь нашей помощью и поддержкой.