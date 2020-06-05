300 тонн. В Беларусь прибыла крупнейшая партия помощи из Польши

Мартин Войтеховский, заместитель посла Польши в Беларуси:

Польша и Беларусь являются соседями. И мы стараемся показать, что соседу надо помогать в сложных условиях. Для нас это достаточно спонтанно, достаточно натурально. Можно очень много говорить про соседство, про солидарность, про дружбу, но лучше это показывать на практике. И мы стараемся это делать.