300 тонн. В Беларусь прибыла крупнейшая партия помощи из Польши

Новости Беларуси. В Беларусь прибыла партия помощи из Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларусь прибыла партия помощи из Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
5 фур разгрузились в Лиде, еще 40 добрались до Минска. Общая масса груза составила 300 тонн. Польская сторона передала аппараты ИВЛ, лекарства, несколько миллионов защитных и медицинских масок одноразового использования, антисептическую жидкость, защитные халаты, комбинезоны биологической защиты, медицинские щитки, ПЦР-тесты.
Это крупнейшая партия помощи в истории современной Польши. Медицинское оборудование, изделия и препараты передадут Республиканскому центру организации медицинского реагирования, а также Гродненской областной инфекционной клинической больнице, районным больницам Щучина, Лиды, Сморгони, Волковыска.
Мартин Войтеховский, заместитель посла Польши в Беларуси:
Польша и Беларусь являются соседями. И мы стараемся показать, что соседу надо помогать в сложных условиях. Для нас это достаточно спонтанно, достаточно натурально. Можно очень много говорить про соседство, про солидарность, про дружбу, но лучше это показывать на практике. И мы стараемся это делать.
Напомним, первая партия помощи из Польши прибыла в Беларусь в апреле. Тогда привезли дезинфицирующие средства, антисептики и хирургические маски.