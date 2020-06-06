«Это действительно чудо». Что известно о монастыре, который посетил Александр Лукашенко в Могилёве

Новости Беларуси. 6 июня Президент посетил Свято-Никольский женский монастырь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 6 июня Президент посетил Свято-Никольский женский монастырь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Монастырь начали строить еще в XVII веке. На него нападали, его поджигали. В свое время его посещал и Николай II со своей большой семьей.
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В здании когда-то были и тюрьма, и книжная база. Сегодня это полноценный монастырь, у него есть и свой земельный участок больше гектара.
В монастыре Президент в троицкую родительскую субботу зажег свечу, ему подарили икону. Рассказали об обители и ее развитии и показали восстановленный иконостас.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я уже и забыл даже, сейчас рассказывают – я в 1998 году распорядился иконостас, в Минске он был, кусками перевозили. Смотри, какое чудо сотворили. Это действительно чудо, я нигде… в первый раз вижу такой иконостас.