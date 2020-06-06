«Это действительно чудо». Что известно о монастыре, который посетил Александр Лукашенко в Могилёве

Монастырь начали строить еще в XVII веке. На него нападали, его поджигали. В свое время его посещал и Николай II со своей большой семьей.

«Высадим там красивые деревья». Президент Беларуси передал Свято-Никольскому женскому монастырю территорию под сад

В здании когда-то были и тюрьма, и книжная база. Сегодня это полноценный монастырь, у него есть и свой земельный участок больше гектара.