Прямой эфир

Президент Беларуси: «Рукотворное ли это мероприятие – пандемия в здравоохранении?»

06 июня 2020 13:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь в борьбе с пандемией зарекомендовала себя как мудрая и сильная страна. Об этом Александр Лукашенко заявил во время общения с активом Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси: «Рукотворное ли это мероприятие – пандемия в здравоохранении?»-1

Уже традиционно во время рабочих поездок Президент общается с самыми неравнодушными жителями региона. 6 июня говорили о многом: о жизни простых белорусов, о достижениях и целях, о большой политике и о том, как мировые проблемы сказываются на положении дел в Беларуси. Наша страна, как и вся планета, столкнулась с трудностями невиданных масштабов.

Александр Лукашенко буквально на пальцах объяснил, что сегодня мешает спокойному и равномерному развитию государства. Четыре проблемы или, как их называет глава государства, «пандемии». И это не только про коронавирус.

Президент Беларуси: «Рукотворное ли это мероприятие – пандемия в здравоохранении?»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вся проблема сегодняшнего дня заключается в том, что мы переживаем самый сложный период в истории не только независимого и суверенного белорусского государства, но и в нашей истории, в нашей с вами жизни вообще. И вообще наших родителей, дедов, прадедов. Никогда не было такой острой ситуации, как сегодня. Напомню (я уже недавно об этом говорил), что, к сожалению, в этот момент воедино сошлись… Я увидел четыре главных «пандемии», если можно их так назвать.

Президент Беларуси: «Рукотворное ли это мероприятие – пандемия в здравоохранении?»-7

В здравоохранении вы видите коронавирус, который привел к психозу всю планету. Подчеркиваю – к психозу – всю планету. Может, кому-то и не нравится это, но, я думаю, пройдет время, и вы тоже придете к этому мнению. А может быть, в результате нашего сегодняшнего общения вы меня в этом плане поддержите. Я говорю «психозу», потому что кому-то он нужен. И вы, наверное, уже заметили, кому нужен. Как всегда, после свинячего, птичьего, атипичной пневмонии – это вот то, что мы с вами пережили совсем недавно – сегодня очередная пандемия. Та же пневмония, только в новом виде.

Президент Беларуси: «Рукотворное ли это мероприятие – пандемия в здравоохранении?»-10

И вы помните, кто воспользовался этими ситуациями, кто миллиарды положил в карман. Уже весь мир сегодня остановился. Экономика не просто застопорилась, опрокинута экономика всего мира. А ведущие компании, ведущие миллиардеры и государства в карман положили триллионы долларов.

Поэтому я всегда, еще три месяца назад, если вы помните, задавал вам вопрос: кому это надо? Рукотворное ли это мероприятие – пандемия в здравоохранении? Пока на этот вопрос у меня, надеюсь, и у вас, ответа нет.

Президент Беларуси: «Рукотворное ли это мероприятие – пандемия в здравоохранении?»-13

В разговоре глава государства рассказал о пути, по которому пошла страна в борьбе с коронавирусом. Затронул информационные войны и рассказал о трудностях, которые можно преодолеть только всем вместе.

# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Новые цифры от Минздрава. Ситуация с коронавирусом в Беларуси на 6 июня
06 июня 2020 13:15

Новые цифры от Минздрава. Ситуация с коронавирусом в Беларуси на 6 июня

Андрей Савиных: «Мы должны выстраивать своё противодействие информационным угрозам за счёт внутренней консолидации общества»
06 июня 2020 12:41

Андрей Савиных: «Мы должны выстраивать своё противодействие информационным угрозам за счёт внутренней консолидации общества»

Гнездо в виде варежки и по 40 сорок. Кого и что можно увидеть на минских экотропах
06 июня 2020 12:07

Гнездо в виде варежки и по 40 сорок. Кого и что можно увидеть на минских экотропах