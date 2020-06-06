Президент Беларуси: «Рукотворное ли это мероприятие – пандемия в здравоохранении?»

Новости Беларуси. Беларусь в борьбе с пандемией зарекомендовала себя как мудрая и сильная страна. Об этом Александр Лукашенко заявил во время общения с активом Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже традиционно во время рабочих поездок Президент общается с самыми неравнодушными жителями региона. 6 июня говорили о многом: о жизни простых белорусов, о достижениях и целях, о большой политике и о том, как мировые проблемы сказываются на положении дел в Беларуси. Наша страна, как и вся планета, столкнулась с трудностями невиданных масштабов. Александр Лукашенко буквально на пальцах объяснил, что сегодня мешает спокойному и равномерному развитию государства. Четыре проблемы или, как их называет глава государства, «пандемии». И это не только про коронавирус.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вся проблема сегодняшнего дня заключается в том, что мы переживаем самый сложный период в истории не только независимого и суверенного белорусского государства, но и в нашей истории, в нашей с вами жизни вообще. И вообще наших родителей, дедов, прадедов. Никогда не было такой острой ситуации, как сегодня. Напомню (я уже недавно об этом говорил), что, к сожалению, в этот момент воедино сошлись… Я увидел четыре главных «пандемии», если можно их так назвать.

В здравоохранении вы видите коронавирус, который привел к психозу всю планету. Подчеркиваю – к психозу – всю планету. Может, кому-то и не нравится это, но, я думаю, пройдет время, и вы тоже придете к этому мнению. А может быть, в результате нашего сегодняшнего общения вы меня в этом плане поддержите. Я говорю «психозу», потому что кому-то он нужен. И вы, наверное, уже заметили, кому нужен. Как всегда, после свинячего, птичьего, атипичной пневмонии – это вот то, что мы с вами пережили совсем недавно – сегодня очередная пандемия. Та же пневмония, только в новом виде.

И вы помните, кто воспользовался этими ситуациями, кто миллиарды положил в карман. Уже весь мир сегодня остановился. Экономика не просто застопорилась, опрокинута экономика всего мира. А ведущие компании, ведущие миллиардеры и государства в карман положили триллионы долларов. Поэтому я всегда, еще три месяца назад, если вы помните, задавал вам вопрос: кому это надо? Рукотворное ли это мероприятие – пандемия в здравоохранении? Пока на этот вопрос у меня, надеюсь, и у вас, ответа нет.