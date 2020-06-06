Вацлав Янушко рассказал, каково сообщать о смертях пациентов их родственникам: «Это очень тяжело, но приходилось»

Главврач откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вы помните свою первую смерть на операционном столе?
Почему Вацлав Янушко стал хирургом: «Это более высокое, мне кажется, звено»
Вацлав Янушко, главный врач УЗ «4-я городская клиническая больница имени Н.Е. Савченко»:
У меня, слава Богу, никогда на операционном столе никто не умирал. Конечно, смерти были послеоперационные, но с операционного стола – такого не было.
Вадим Щеглов:
Хорошо. А как врач, Вы же помните свою первую смерть?
Вацлав Янушко:
Вы так сразу начали со смерти… Конечно, много людей умирало.
Вадим Щеглов:
Первого. Тогда, когда Вам пришлось идти к родственникам и объяснять.
Вацлав Янушко:
Я самую первую не могу вспомнить. Потому что обычно человеческий мозг, наверное, запоминает более приятные моменты. Всегда, сколько я не приглашал родственников, будучи заведующим и впоследствии заместителем главного врача по хирургии я был 4 года в 4-ой клинике, вот это очень тяжело объяснять.
Потому что есть человеческое горе. И ты, наверное, должен проникнуть в это всё, чтобы в твоих словах было искреннее соболезнование, чтобы они поверили в то, что ты всё сделал, всё, что мог сделать. Это очень тяжело, но, да, приходилось. Приходилось объяснять, говорить.
Также в интервью Вацлав Янушко рассказал:
– как решил стать врачом после того, как попал в больницу
– почему надевает хирургические перчатки с левой руки
– к каким врачам 4-ой больницы приезжают пациенты из Америки и Германии
– чего боится и в каком случае может заплакать
Смотрите 7 июня в 21.15 на РТР-Беларусь.