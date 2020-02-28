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Детский фонтан, встроенный твистер, место для выгула собак: что нового появится в парке Дружбы народов?

28 февраля 2020 11:56
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Как в ближайшее время преобразится парк Дружбы народов и где можно будет поиграть в твистер, рассказываем в программе «Минск и минчане».

Детский фонтан, встроенный твистер, место для выгула собак: что нового появится в парке Дружбы народов?-1

Каждый опытный турист знает, куда ему отправиться первым делом, очутившись в новой стране. Если говорить о путешествиях по Синеокой, а в частности по столице – Минску, то он ассоциируется с зеленью и первозданной природой, сохранившейся, несмотря на городскую суету.

Детский фонтан, встроенный твистер, место для выгула собак: что нового появится в парке Дружбы народов?-4

Частенько у гостей даже складывается мнение, что всё вокруг – одна зеленая зона, разделённая границами районов. Истинным достоянием города можно считать парк Дружбы народов.

Детский фонтан, встроенный твистер, место для выгула собак: что нового появится в парке Дружбы народов?-7

Детский фонтан, встроенный твистер, место для выгула собак: что нового появится в парке Дружбы народов?-9

Анна Аксёнова, главный архитектор проектов мастерской ландшафтной архитектуры УП «Минскпроект»:
Сейчас мы находимся на улице Кульман. Это ближайший вход к центру города. И это будет основным входом. Здесь запроектирована большая композиция из клумбы с цветами. На ней будет размещаться скульптурная композиция в виде круга, который символизирует нашу землю, радугу, хоровод.

Детский фонтан, встроенный твистер, место для выгула собак: что нового появится в парке Дружбы народов?-12

В начале прошлого века на этом месте было Комаровское болото. Свое название это место получило из-за большого скопления насекомых. Позже болото осушили и стали использовать в качестве экспериментального участка для выращивания кукурузы. В конце 70-ых «Минскпроект» решил взять этот кусочек земли под свою опеку и разбил на месте бывшего болота парк.

Детский фонтан, встроенный твистер, место для выгула собак: что нового появится в парке Дружбы народов?-15

Анна Аксёнова:
В 70-ые годы было принято решение Советом министров создать здесь зону культурную парковую для города, поскольку застройка велась в прилегающих районах. Выполняли проект как раз у нас, в мастерской ландшафтной архитектуры под руководством Бориса Олеговича Юртина. Также работал над этим проектом Жлобо Николай Федорович. Это лауреат Государственной премии за Слепянскую систему.

Детский фонтан, встроенный твистер, место для выгула собак: что нового появится в парке Дружбы народов?-18

Этот парк граничит сразу с несколькими улицами: Некрасова, Богдановича, Кульман, Карастояновой и Кропоткина. По подсчётам, его общая площадь – около 70 гектаров. Парк расположен по обе стороны от улицы Орловской, которая делит его на две части: северную и южную. Здесь сохранилось всё ровно так, как и много лет назад, а его модернизацией занялась сама Анна Алексеевна.

Детский фонтан, встроенный твистер, место для выгула собак: что нового появится в парке Дружбы народов?-21

Анна Аксёнова:
Я всегда начинаю с истории. История открывает такие страницы, которые можно потом заложить в основу концепции идеи этого парка. Мы сохраняем березовую рощу, которая ранее существовала там. Растут деревья такие интересные, которые представляют интерес для наших специалистов Академии наук, и ботаники.

Детский фонтан, встроенный твистер, место для выгула собак: что нового появится в парке Дружбы народов?-24

Серьезная реконструкция ждет именно эту детскую площадку. Сейчас она предстает перед нами в аутентичном виде, но то ли ещё будет!

Детский фонтан, встроенный твистер, место для выгула собак: что нового появится в парке Дружбы народов?-27

Анна Аксёнова:
Конкретно детский фонтан это будет. Он называется «Жемчужина». Здесь структура такая интересная создана еще в тот период времени. Работала над этим фонтаном молодая специалист Щербакова Оксана. И вот ее предложение, которое было дано по фонтану. В центре этого фонтана размещается скульптурная композиция «Стрекоза», и вокруг окружают такие небольшие скульптурные детали в виде птичек и различных детских форм. Над этими скульптурами работал известный скульптор Константин Селиханов.

Детский фонтан, встроенный твистер, место для выгула собак: что нового появится в парке Дружбы народов?-30

Детский фонтан, встроенный твистер, место для выгула собак: что нового появится в парке Дружбы народов?-32

Следующие изменения коснутся пустыря, облюбованного владельцами собак. Здесь обещают сделать современное место отдыха для ребят разных возрастов, а встроенная игра твистер привлечёт не только молодежь, но и взрослых!

Детский фонтан, встроенный твистер, место для выгула собак: что нового появится в парке Дружбы народов?-35

Детский фонтан, встроенный твистер, место для выгула собак: что нового появится в парке Дружбы народов?-37

Анна Аксёнова:
Здесь будут запроектированы пешеходные связи с насыщением зон для занятия спортом и детских площадок. Разработан молодым архитектором Марутько Викторией. И тут предложено для детей, чтобы они развивались. Она будет многоцветная. Можно приходить с детьми и заниматься развитием их координации. Это площадка поляны, где будут находиться перголы.

Детский фонтан, встроенный твистер, место для выгула собак: что нового появится в парке Дружбы народов?-40

Детский фонтан, встроенный твистер, место для выгула собак: что нового появится в парке Дружбы народов?-42

Детский фонтан, встроенный твистер, место для выгула собак: что нового появится в парке Дружбы народов?-44

Есть здесь и полюбившиеся многим детские площадки – их пообещали не сносить, даже подготовили проект с учётом их размещения. Как рассказывает Анна Алексеевна, в парке каждый сможет найти место по душе. Сама парковая зона будет поделена на несколько секторов: специальное место для выгула собак, организованный досуг, спортивная зона и многое другое.

Детский фонтан, встроенный твистер, место для выгула собак: что нового появится в парке Дружбы народов?-47

Анна Аксёнова:
Я надеюсь, что к следующему году этот парк примет первых посетителей после реконструкции.

Детский фонтан, встроенный твистер, место для выгула собак: что нового появится в парке Дружбы народов?-50

Парк Дружбы народов совсем скоро будет готов принять первых посетителей обновлённым, зелёным, и как прежде – чистым и просторным, а небольшие бронзовые человечки на скульптуре, держащиеся за руки, станут главным символом дружбы.

# Достопримечательности Минска # общество # Анна Аксенова

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