Детский фонтан, встроенный твистер, место для выгула собак: что нового появится в парке Дружбы народов?

Как в ближайшее время преобразится парк Дружбы народов и где можно будет поиграть в твистер, рассказываем в программе «Минск и минчане».

Каждый опытный турист знает, куда ему отправиться первым делом, очутившись в новой стране. Если говорить о путешествиях по Синеокой, а в частности по столице – Минску, то он ассоциируется с зеленью и первозданной природой, сохранившейся, несмотря на городскую суету.

Частенько у гостей даже складывается мнение, что всё вокруг – одна зеленая зона, разделённая границами районов. Истинным достоянием города можно считать парк Дружбы народов.

Анна Аксёнова, главный архитектор проектов мастерской ландшафтной архитектуры УП «Минскпроект»:

Сейчас мы находимся на улице Кульман. Это ближайший вход к центру города. И это будет основным входом. Здесь запроектирована большая композиция из клумбы с цветами. На ней будет размещаться скульптурная композиция в виде круга, который символизирует нашу землю, радугу, хоровод.

В начале прошлого века на этом месте было Комаровское болото. Свое название это место получило из-за большого скопления насекомых. Позже болото осушили и стали использовать в качестве экспериментального участка для выращивания кукурузы. В конце 70-ых «Минскпроект» решил взять этот кусочек земли под свою опеку и разбил на месте бывшего болота парк.

Анна Аксёнова:

В 70-ые годы было принято решение Советом министров создать здесь зону культурную парковую для города, поскольку застройка велась в прилегающих районах. Выполняли проект как раз у нас, в мастерской ландшафтной архитектуры под руководством Бориса Олеговича Юртина. Также работал над этим проектом Жлобо Николай Федорович. Это лауреат Государственной премии за Слепянскую систему.

Этот парк граничит сразу с несколькими улицами: Некрасова, Богдановича, Кульман, Карастояновой и Кропоткина. По подсчётам, его общая площадь – около 70 гектаров. Парк расположен по обе стороны от улицы Орловской, которая делит его на две части: северную и южную. Здесь сохранилось всё ровно так, как и много лет назад, а его модернизацией занялась сама Анна Алексеевна.

Анна Аксёнова:

Я всегда начинаю с истории. История открывает такие страницы, которые можно потом заложить в основу концепции идеи этого парка. Мы сохраняем березовую рощу, которая ранее существовала там. Растут деревья такие интересные, которые представляют интерес для наших специалистов Академии наук, и ботаники.

Серьезная реконструкция ждет именно эту детскую площадку. Сейчас она предстает перед нами в аутентичном виде, но то ли ещё будет!

Анна Аксёнова:

Конкретно детский фонтан это будет. Он называется «Жемчужина». Здесь структура такая интересная создана еще в тот период времени. Работала над этим фонтаном молодая специалист Щербакова Оксана. И вот ее предложение, которое было дано по фонтану. В центре этого фонтана размещается скульптурная композиция «Стрекоза», и вокруг окружают такие небольшие скульптурные детали в виде птичек и различных детских форм. Над этими скульптурами работал известный скульптор Константин Селиханов.

Следующие изменения коснутся пустыря, облюбованного владельцами собак. Здесь обещают сделать современное место отдыха для ребят разных возрастов, а встроенная игра твистер привлечёт не только молодежь, но и взрослых!

Анна Аксёнова:

Здесь будут запроектированы пешеходные связи с насыщением зон для занятия спортом и детских площадок. Разработан молодым архитектором Марутько Викторией. И тут предложено для детей, чтобы они развивались. Она будет многоцветная. Можно приходить с детьми и заниматься развитием их координации. Это площадка поляны, где будут находиться перголы.

Есть здесь и полюбившиеся многим детские площадки – их пообещали не сносить, даже подготовили проект с учётом их размещения. Как рассказывает Анна Алексеевна, в парке каждый сможет найти место по душе. Сама парковая зона будет поделена на несколько секторов: специальное место для выгула собак, организованный досуг, спортивная зона и многое другое.

Анна Аксёнова:

Я надеюсь, что к следующему году этот парк примет первых посетителей после реконструкции.