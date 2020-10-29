Александр Лукашенко о дружинниках: «Почему не привлечь нам в эти летучие отряды бывших военнослужащих?»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 29 октября произвел громкие кадровые перестановки в силовом блоке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Генералы едут в регионы в качестве помощников Президента, причем с расширенными полномочиями.
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 29 октября произвел громкие кадровые перестановки в силовом блоке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Генералы едут в регионы в качестве помощников Президента, причем с расширенными полномочиями.
Милиционеры с улиц не уйдут. В городах окончательно наведут порядок. И здесь дело даже не в силовиках. Желание оградить свои семьи от волнений и обеспечить безопасность высказывают и бывшие военнослужащие.
Опыт народных правоохранителей полностью оправдал себя в Кыргызстане, где силовики спасовали, а с ситуацией справились дружинники.
«Своего рода инициатива с мест». В Минске начинают действовать народные дружины
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нам надо не формальной сделать работу народных дружин. Они начали работать, но они еще в полную силу не развернулись. Они в конце-концов должны встрепенуться и защищать. Не надо страну, мы с вами обеспечим – генералы и прочие люди, омоновцы, внутренние войска, армия – мы обеспечим защиту страны. Свои дома пусть обеспечат защитой.
Поэтому народные дружины и мобильные отряды. Мобильные отряды – это бывшие военнослужащие.
Посмотрите, сколько обращений – афганцев бывших, сколько мужиков, а женщин – еще больше, чем мужиков: «Возьмите нас, мы будем в дружинах, мы будем в отрядах, мы многое можем». Почему не привлечь нам, вплоть до вооружения, в эти летучие отряды бывших военнослужащих? И надо, чтобы каждый человек почувствовал, что он защищает свою семью и свою землю.
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