Александр Лукашенко о дружинниках: «Почему не привлечь нам в эти летучие отряды бывших военнослужащих?»

Милиционеры с улиц не уйдут. В городах окончательно наведут порядок. И здесь дело даже не в силовиках. Желание оградить свои семьи от волнений и обеспечить безопасность высказывают и бывшие военнослужащие.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам надо не формальной сделать работу народных дружин. Они начали работать, но они еще в полную силу не развернулись. Они в конце-концов должны встрепенуться и защищать. Не надо страну, мы с вами обеспечим – генералы и прочие люди, омоновцы, внутренние войска, армия – мы обеспечим защиту страны. Свои дома пусть обеспечат защитой.

Поэтому народные дружины и мобильные отряды. Мобильные отряды – это бывшие военнослужащие.

Посмотрите, сколько обращений – афганцев бывших, сколько мужиков, а женщин – еще больше, чем мужиков: «Возьмите нас, мы будем в дружинах, мы будем в отрядах, мы многое можем». Почему не привлечь нам, вплоть до вооружения, в эти летучие отряды бывших военнослужащих? И надо, чтобы каждый человек почувствовал, что он защищает свою семью и свою землю.