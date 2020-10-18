«Своего рода инициатива с мест». В Минске начинают действовать народные дружины
Новости Беларуси. Добровольная народная охрана впервые была создана еще в 1881 году в Москве накануне коронации императора Александра III, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Казаки Ейского отдела Кубанской области в конце XIX века привлекались к полицейскому надзору. Была такая практика у казаков Кавказского отдела и крестьян соседней с нами Черниговской области. Есть данные, что в таком составе патрулировали улицы в 1907 году.
Официальный статус добровольным дружинам в СССР придали в начале 60-х. В 70-х численность дружинников достигала 7 миллионов человек. Официальные цифры говорят: при помощи таких дружин только в 1971 году задержали более 5 000 преступников.
Евгений Поболовец, ведущий:
К чему этот экскурс в историю? С этого дня в Минске начинают действовать те самые народные дружины. То есть два крепких мужика и к ним в помощь один милиционер. Своего рода инициатива с мест – слишком уж достали молодчики, которые перекрывают дороги и жгут покрышки. В общем, почему-то считают, что именно они хозяева минских улиц.
Этой осенью нам особенно часто напоминают про Конституцию Беларуси образца 1994-го. Давайте напомним и мы кое-что. Одну интересную выдержку из Всеобщей декларации прав человека и гражданина от 1789 года. Статья 4. «Свобода состоит в возможности делать все, что не наносит вреда другому: таким обазом, осуществление естественных прав каждого человека ограничено лишь теми пределами, которые обеспечивают другим членам общества пользование теми же правами. Пределы эти могут быть определены только законом».
Сложно написано? Есть более упрощенная версия этих слов: свобода одних заканчивается ровно там, где начинается свобода других.