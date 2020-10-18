«Своего рода инициатива с мест». В Минске начинают действовать народные дружины

Новости Беларуси. Добровольная народная охрана впервые была создана еще в 1881 году в Москве накануне коронации императора Александра III, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Казаки Ейского отдела Кубанской области в конце XIX века привлекались к полицейскому надзору. Была такая практика у казаков Кавказского отдела и крестьян соседней с нами Черниговской области. Есть данные, что в таком составе патрулировали улицы в 1907 году.

Официальный статус добровольным дружинам в СССР придали в начале 60-х. В 70-х численность дружинников достигала 7 миллионов человек. Официальные цифры говорят: при помощи таких дружин только в 1971 году задержали более 5 000 преступников. Евгений Поболовец, ведущий:

К чему этот экскурс в историю? С этого дня в Минске начинают действовать те самые народные дружины. То есть два крепких мужика и к ним в помощь один милиционер. Своего рода инициатива с мест – слишком уж достали молодчики, которые перекрывают дороги и жгут покрышки. В общем, почему-то считают, что именно они хозяева минских улиц.