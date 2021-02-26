«С каждым годом преступности на улицах становится меньше». В Минске наградили лучших работников милиции

Новости Беларуси. Накануне профессионального праздника в городской Ратуше наградили лучших работников милиции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Среди них участковые инспекторы, сотрудники спецподразделений, диспетчеры службы 102, специалисты ГАИ. Особые слова благодарности молодым кадрам. Тем, кто за два года работы достиг больших успехов в профессии. Радостный момент вместе с сотрудниками разделили и их родители, ведь многие продолжают семейную династию.

Антон Сакович, оперуполномоченный отдела уголовного розыска Ленинского РУВД: Работаю в милиции с лета 2019 года, в должности оперуполномоченного уголовного розыска Ленинского района города Минска. У нас не совсем всё так спокойно, как кажется. Ежедневный труд окупается, и с каждым годом мы видим, что преступность на улицах нашего города становится все-таки меньше.

Анатолий Сакович: Я до прошлого года сам более 30 лет отдал службе уголовному розыску. Ушел на заслуженный отдых, но бывших не бывает. Вполне приятно, что сын пошел по моим стопам.

Мария Кондратьева, главный специалист финансово-экономического отдела ГУВД Мингорисполкома:

Я в милиции работаю уже пять лет. В финансово-экономическом отделе занимаюсь пенсионным обеспечением. Очень приятно в таком месте таким составом встретиться, собраться по такому хорошему поводу.

«Быть с ними в одних рядах – это и гордость, и удовольствие, и счастье». Григория Азарёнка наградили за освещение работы милиции

Накануне Дня милиции поздравили и активистов ветеранской организации, а также воинов-интернационалистов, которые также несут службу в МВД. Всего награды получили несколько десятков правоохранителей.