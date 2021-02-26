«Быть с ними в одних рядах – это и гордость, и удовольствие, и счастье». Григория Азарёнка наградили за освещение работы милиции

Григорий Азаренок, специальный корреспондент СТВ:

Минская милиция в прошлом году приняла чудовищный удар, она защитила и столицу – город Минск – и вообще в принципе всю страну от спадания в пропасть, от цветной революции. Поэтому они достойны не просто слов благодарности, а самых настоящих горячих признаний. И быть с ними рядом, быть с ними вместе, в одних рядах – это и гордость, и удовольствие, и счастье.

«С каждым годом преступности на улицах становится меньше». В Минске наградили лучших работников милиции (читать далее).