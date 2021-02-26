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«Быть с ними в одних рядах – это и гордость, и удовольствие, и счастье». Григория Азарёнка наградили за освещение работы милиции

26 февраля 2021 16:20
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Новости Беларуси. В городской Ратуше наградили лучших работников минской милиции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Слова благодарности также прозвучали и в адрес журналистов, которые освещают работу правоохранителей.

Среди них специальный корреспондент СТВ Григорий Азаренок.

«Быть с ними в одних рядах – это и гордость, и удовольствие, и счастье». Григория Азарёнка наградили за освещение работы милиции -1

Григорий Азаренок, специальный корреспондент СТВ:
Минская милиция в прошлом году приняла чудовищный удар, она защитила и столицу – город Минск – и вообще в принципе всю страну от спадания в пропасть, от цветной революции. Поэтому они достойны не просто слов благодарности, а самых настоящих горячих признаний. И быть с ними рядом, быть с ними вместе, в одних рядах – это и гордость, и удовольствие, и счастье.  

«С каждым годом преступности на улицах становится меньше». В Минске наградили лучших работников милиции (читать далее).   

# Милиция Беларуси # общество # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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