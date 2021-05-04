Александр Лукашенко: «Не помогли и не надо, не просим мы их. Нет, надо же завинтить гайки, надо ухудшить здесь ситуацию»
Новости Беларуси. Работа экономики, ответ на санкции Запада и развитие чернобыльских территорий – эти темы 4 мая обсуждали в кабинете Президента. Глава государства принял с докладом Романа Головченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под контролем премьер-министра экономический баланс в непростых «ковидных» обстоятельствах.
Ксения Худолей, корреспондент:
Предвзятое отношение к Беларуси и в области антиковидных мер. Тема финансирования медицины в период пандемии – еще один акцент встречи 4 мая. Опускаем взгляды со стороны, ситуация изнутри нам все же виднее. Глава государства подчеркнул: поддержка врачей и медперсонала, которые работают в красных зонах остается приоритетом.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Конечно, огромные деньги мы затратили. Не могу иначе сказать: последние ж мерзавцы эти европейцы и американцы. Они же ничем не помогли нам, абсолютно. Хотя и ВОЗ, и ООН постоянно заявляют, что надо поддержать кого-то и прочее. Ну, не помогли и не надо, не просим мы их. Нет, надо же завинтить гайки, надо ухудшить здесь ситуацию. Как у нас здесь обстоят дела? Главное при этом – мы лечили и будем лечить своих людей. И, дай бог, чтобы у нас эта проблема была ликвидирована так, как она сейчас ликвидируется, и мы могли лечить людей с надбавками. Чтобы мы тех врачей, которые все-таки работают в красных зонах с COVID-больными, поддерживали.
Читайте также:
Роман Головченко о Декрете о передаче президентских полномочий: какую роль будет играть какая персоналия – не предмет для обсуждения
Роман Головченко о чернобыльских регионах: надо подумать, какое создать производство, чтобы предоставить рабочие места и создать инфраструктуру
От экономических вопросов до чернобыльской проблематики. Александр Лукашенко принял с докладом Романа Головченко