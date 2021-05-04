Александр Лукашенко: «Не помогли и не надо, не просим мы их. Нет, надо же завинтить гайки, надо ухудшить здесь ситуацию»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Конечно, огромные деньги мы затратили. Не могу иначе сказать: последние ж мерзавцы эти европейцы и американцы. Они же ничем не помогли нам, абсолютно. Хотя и ВОЗ, и ООН постоянно заявляют, что надо поддержать кого-то и прочее. Ну, не помогли и не надо, не просим мы их. Нет, надо же завинтить гайки, надо ухудшить здесь ситуацию. Как у нас здесь обстоят дела? Главное при этом – мы лечили и будем лечить своих людей. И, дай бог, чтобы у нас эта проблема была ликвидирована так, как она сейчас ликвидируется, и мы могли лечить людей с надбавками. Чтобы мы тех врачей, которые все-таки работают в красных зонах с COVID-больными, поддерживали.

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