Роман Головченко о Декрете о передаче президентских полномочий: какую роль будет играть какая персоналия – не предмет для обсуждения

Новости Беларуси. Работа экономики, ответ на санкции Запада и развитие чернобыльских территорий – эти темы 4 мая обсуждали в кабинете Президента. Глава государства принял с докладом Романа Головченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Работа экономики, ответ на санкции Запада и развитие чернобыльских территорий – эти темы 4 мая обсуждали в кабинете Президента. Глава государства принял с докладом Романа Головченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ксения Худолей, корреспондент:
Затронул президент и международный фронт работы премьера. Александра Лукашенко интересовали подробности переговоров Головченко с российским коллегой Мишустиным, а также итоги межправительственного совета ЕАЭС в Казани. Впрочем, после встречи интерес к Роману Головченко прозвучал и со стороны журналистов. Анонсированный накануне Декрет о передаче президентских полномочий – резонансная тема не только для СМИ. Конспирологические версии все чаще звучат в интернете.
Наталья Стельмах, политический обозреватель ОНТ:
Все очень горячо обсуждают грядущий декрет Президента, который передает полномочия не правительству в случае чрезвычайной ситуации, а Совбезу. В интернете много предположений, что вы на этот декрет должны быть обижены. Что можете сказать?
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Интересная подача. Я участвовал в подготовке предложения по этому декрету. Какая будет окончательная версия, редакция декрета, пока не знаю, но в составе членов Совета безопасности мы вырабатывали предложения по наполнению декрета. Главное, о чем должен думать, на мой взгляд, глава государства – это о том, как обеспечить безопасность страны, именно на эту цель направлен декрет. А какую роль будет играть какая персоналия – это, наверное, не предмет для обсуждения. Мы действуем в рамках своих полномочий. Если сложится угрожающая для нашей страны ситуация, то мы точно так же коллективно и монолитно будем исполнять свои обязанности.
Ксения Худолей:
Позиция ясна – коллективную ответственность за Беларусь несет все руководство страны. А значит и решение, как будет функционировать государство в случае внештатной ситуации, равносильно касается каждого.
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