Роман Головченко о Декрете о передаче президентских полномочий: какую роль будет играть какая персоналия – не предмет для обсуждения

Новости Беларуси. Работа экономики, ответ на санкции Запада и развитие чернобыльских территорий – эти темы 4 мая обсуждали в кабинете Президента. Глава государства принял с докладом Романа Головченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ксения Худолей, корреспондент:

Затронул президент и международный фронт работы премьера. Александра Лукашенко интересовали подробности переговоров Головченко с российским коллегой Мишустиным, а также итоги межправительственного совета ЕАЭС в Казани. Впрочем, после встречи интерес к Роману Головченко прозвучал и со стороны журналистов. Анонсированный накануне Декрет о передаче президентских полномочий – резонансная тема не только для СМИ. Конспирологические версии все чаще звучат в интернете.

Наталья Стельмах, политический обозреватель ОНТ:

Все очень горячо обсуждают грядущий декрет Президента, который передает полномочия не правительству в случае чрезвычайной ситуации, а Совбезу. В интернете много предположений, что вы на этот декрет должны быть обижены. Что можете сказать?