Ігар Марзалюк: беларусам прыходзілася супрацьстаяць двум нацыяналізмам – польскаму і вялікарускаму

Ігар Марзалюк, старшыня Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі:

Наша гісторыя поўная міфаў, якія выдаюцца за праўду. Працягнем размову аб нашым мінулым, аб нашай еднасці.

Барацьба за нацыянальную еднасць. Рэч Паспалітая ў канцы XVIII стагоддзя. Сумны час для Беларусі і беларусаў. Поўны заняпад нашай культуры. Спецыфічныя традыцыі ВКЛ напрыканцы XVIII стагоддзя былі практычна цалкам страчаны, грамадскія вярхі Беларусі былі паланізаваны ў моўным і ў значнай ступені ў культурным плане. Далучыўшы беларускія землі, Расійская імперыя сутыкнулася з вялікімі складанасцямі ў іх інкарпарацыі. Адной галоўнай з іх была паланізацыя. Традыцыі Канстытуцыі 3 мая 1791 года, яе творца Гуга Калантая і Тадэвуша Касцюшкі мусілі прывесці да стварэння новай польскай нацыі – аднароднай, размаўляючай на адной мове, уніфікаванай заканадаўча. Па сутнасці, рэалізацыя падобнага праекта прадугледжвала ліквідацыю аўтаномнага статуса Вялікага Княства Літоўскага, абавязковую паланізацыю ўсіх жыхароў краіны.