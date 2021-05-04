«Таких сотрудников немного, но они, к сожалению, были». Президент Беларуси лишил званий более 80 бывших силовиков

Новости Беларуси. Более 80 бывших военнослужащих и сотрудников различных силовых ведомств лишены воинских и специальных званий. Соответствующий указ 4 мая подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В период обострения общественно-политической обстановки в стране отдельные военнослужащие открыто нагнетали ситуацию.

В интернете они публиковали личные данные госслужащих, журналистов и сотрудников правоохранительных органов, в адрес которых поступали оскорбления и угрозы. Также данные лица размещали в сети видео, на которых выбрасывали служебные удостоверения и погоны, призывали к радикальным действиям и участию в несанкционированных акциях. Тем самым дискредитировали честь и достоинство военнослужащих. В отношении данных лиц уже возбуждены и расследуются уголовные дела, в том числе за организацию актов терроризма. Предложение о лишении их воинских и специальных званий главе государства поступило от руководителей силовых ведомств.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Мы подготовили ходатайство о лишении специальных званий, именно званий сотрудников органов внутренних дел, тех, кто ошибся в выборе профессий и в определенный момент, когда были определенные трудности, положил удостоверение, отказался выполнять свои служебные обязанности. Таких сотрудников не много, но они, к сожалению, были.

Вадим Лукашевич, начальник управления информации главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси:

Вместо того чтобы вносить вклад в обеспечение национальной безопасности, защиты суверенитета, территориальной целостности, конституционного строя, эти люди совершали обратные действия. Их поступки несовместимы с высоким званием офицера. Кроме того, в определенных ситуациях военнослужащие запаса должны быть готовы стать в строй и возглавить воинские коллективы различных уровней, эти лица показали, что они данные задачи не способны выполнить.