От экономических вопросов до чернобыльской проблематики. Александр Лукашенко принял с докладом Романа Головченко

Новости Беларуси. От экономических вопросов до чернобыльской проблематики. Широкий спектр тем Александр Лукашенко обсудил 4 мая с премьер-министром Беларуси Романом Головченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разговор Президент начал с экономических вопросов. Как сработали в первом квартале и как правительство оценивает перспективы на будущее? Тем более, что развиваться и набирать обороты реальному сектору экономики приходится в непростые времена и под серьезным внешним давлением. Одна из таких проблем – попытка запугать Беларусь санкциями. По мнению главы государства, такие недружественные шаги нельзя оставлять без симметричного ответа. Коснулись в разговоре и чернобыльской проблематики, которая обсуждалась во время поездки Александра Лукашенко в пострадавшие от катастрофы регионы. Тогда было решено к сентябрю выработать перспективную программу по развитию этих территорий.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам не надо чохом, как мы обычно это делали, решать чернобыльскую проблему. Мы распыляли денежные средства, еще что-то. Нам надо определиться в каждом районе, в каждом агрогородке, а их немного там, что мы там должны сделать. Возрождения период мы уже прошли, но надо восстановить тот уровень жизни и безопасности, который был до чернобыльской катастрофы. Где лесопилка – значит, лесопилка. Деревоперерабатывающий завод, хотя у нас их хватает, – значит, надо. Пеллетный – пеллетный, потому что лесов там огромное количество. Если нам надо… Ну, вплоть до железной дороги, которую мы давно планировали на юге построить, – посмотреть экономическое обоснование. В общем, все эти проблемы обозначены, надо только определиться, где мы что-то сделаем. И для людей придется создавать необходимые условия: как у нас часто говорят, инфраструктура плюс жилье. Потому что предприятия-то мы построим, но кто работать будет на них?

Поэтому эту чернобыльскую проблему возьмите просто на контроль. Они мне обязаны, те, кто там присутствовал, с местными руководителями обязательно, в сентябре представить эту программу. Рассмотрите его в правительстве тогда и внесите на рассмотрение, чтобы мы могли ее окончательно принять и поддержать тех людей, чтобы какой-то был эффект, ну, хотя бы как на юго-востоке Могилевской области. То есть надо вот эту вот завершающую программу принять, чтобы выровнять уровень этих чернобыльских регионов, и ну не забыть о Чернобыле, об этом мы не забудем, но чтобы вывести их вровень с другими людьми, которые живут в Минской, Гродненской или Витебской областях.