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Роман Головченко о чернобыльских регионах: надо подумать, какое создать производство, чтобы предоставить рабочие места и создать инфраструктуру

04 мая 2021 14:18
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Новости Беларуси. Широкий спектр тем Александр Лукашенко обсудил 4 мая с премьер-министром Беларуси Романом Головченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Головченко о чернобыльских регионах: надо подумать, какое создать производство, чтобы предоставить рабочие места и создать инфраструктуру-1

Коснулись в разговоре и чернобыльской проблематики, которая обсуждалась во время поездки Александра Лукашенко в пострадавшие от катастрофы регионы. Тогда было решено к сентябрю выработать перспективную программу по развитию этих территорий.

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После доклада у главы государства Роман Головченко рассказал журналистам, что при формировании плана для чернобыльских районов прежде всего акцент будет сделан на повышении их экономической активности. Главная задача – подтянуть уровень жизни людей до общереспубликанского. Премьер-министр подчеркнул, что новая программа – это не замена, а дополнение к уже действующей.

Роман Головченко о чернобыльских регионах: надо подумать, какое создать производство, чтобы предоставить рабочие места и создать инфраструктуру-4

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Идет сейчас работа над насыщением этой программы конкретными мероприятиями, конкретными объектами. Задача двояка. С одной стороны, создать новые точки роста локальные. Там большое количество населенных пунктов, районных центров, поселков, крупных сел. В каждом из них надо подумать оптимально, какое создать производство местного масштаба, чтобы предоставить рабочие места и под них создать также и инфраструктуру. То есть там, где бы люди жили и чувствовали себя не хуже, чем в городе.

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# Государственная социальная политика # общество # Александр Лукашенко # Роман Головченко # Фотофакт

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