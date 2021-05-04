Роман Головченко о чернобыльских регионах: надо подумать, какое создать производство, чтобы предоставить рабочие места и создать инфраструктуру

Новости Беларуси. Широкий спектр тем Александр Лукашенко обсудил 4 мая с премьер-министром Беларуси Романом Головченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Широкий спектр тем Александр Лукашенко обсудил 4 мая с премьер-министром Беларуси Романом Головченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Коснулись в разговоре и чернобыльской проблематики, которая обсуждалась во время поездки Александра Лукашенко в пострадавшие от катастрофы регионы. Тогда было решено к сентябрю выработать перспективную программу по развитию этих территорий.
От экономических вопросов до чернобыльской проблематики. Александр Лукашенко принял с докладом Романа Головченко
После доклада у главы государства Роман Головченко рассказал журналистам, что при формировании плана для чернобыльских районов прежде всего акцент будет сделан на повышении их экономической активности. Главная задача – подтянуть уровень жизни людей до общереспубликанского. Премьер-министр подчеркнул, что новая программа – это не замена, а дополнение к уже действующей.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Идет сейчас работа над насыщением этой программы конкретными мероприятиями, конкретными объектами. Задача двояка. С одной стороны, создать новые точки роста локальные. Там большое количество населенных пунктов, районных центров, поселков, крупных сел. В каждом из них надо подумать оптимально, какое создать производство местного масштаба, чтобы предоставить рабочие места и под них создать также и инфраструктуру. То есть там, где бы люди жили и чувствовали себя не хуже, чем в городе.
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