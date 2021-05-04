Роман Головченко о чернобыльских регионах: надо подумать, какое создать производство, чтобы предоставить рабочие места и создать инфраструктуру

Коснулись в разговоре и чернобыльской проблематики, которая обсуждалась во время поездки Александра Лукашенко в пострадавшие от катастрофы регионы. Тогда было решено к сентябрю выработать перспективную программу по развитию этих территорий.

От экономических вопросов до чернобыльской проблематики. Александр Лукашенко принял с докладом Романа Головченко

После доклада у главы государства Роман Головченко рассказал журналистам, что при формировании плана для чернобыльских районов прежде всего акцент будет сделан на повышении их экономической активности. Главная задача – подтянуть уровень жизни людей до общереспубликанского. Премьер-министр подчеркнул, что новая программа – это не замена, а дополнение к уже действующей.