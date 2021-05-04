Социальные сети, патриотизм и истории из жизни. Олег Гайдукевич встретился со школьниками Минска

Новости Беларуси. 4 мая в 89-й школе Минска прошла встреча школьников с депутатом нижней палаты парламента и председателем Либерально-демократической партии Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Диалог состоялся в рамках проекта «Школа активного гражданина». Работу таких площадок в учебных заведениях запустили еще в 2018 году. Занятия проходят раз в месяц для учеников 8-11 классов. С ребятами обсуждают самые различные темы, начиная от структуры государства, заканчивая обсуждением молодежных инициатив. 4 мая свои вопросы учащиеся школы задали депутату Палаты представителей – Олегу Гайдукевичу. Какова роль молодежи в работе парламента, что такое патриотизм и для чего нужны социальные сети – кроме таких обширных тем, общественный деятель поделился личными историями из жизни.

Арсений Сергеенко, учащийся СШ № 89 Минска:

История, которую я запомнил – это, конечно, история дедушки Олега Сергеевича, который прошел войну и остался жив. И также оставил информацию, память об этом событии и передал ее через поколения.

Виктория Табанькова, учащаяся СШ № 89 Минска:

Для меня ШАГ – это площадка для обсуждения каких-то вопросов, это встречи с представителями разных специальностей и профессий. Мы обсуждаем разные вопросы, вопросы воспитания каких-то качеств в себе, мы обсуждаем интересные события в жизни нашей страны.

Олег Гайдукевич, заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель ЛДПБ:

Нет недели, чтобы я не встречался с молодежью. Я считаю сейчас это крайне важным вопросом консолидации страны. У нас Год единства, и, наверное, чтобы это единство было, основной упор работы, в том числе должен вестись именно с молодежью, потому что это основа нашего общества. Они наиболее активные люди в будущем и сейчас, они эмоциональны. Поэтому очень важно с ними работать, очень важно с ними разговаривать, очень важно до них достучаться.