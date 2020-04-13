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Александр Лукашенко: не надо людей загонять в квартиры, запирать, чтобы они, как в крематориях, там сидели

13 апреля 2020 14:02
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 13 апреля пригласил политическое руководство страны обсудить наиболее актуальные темы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: не надо людей загонять в квартиры, запирать, чтобы они, как в крематориях, там сидели-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы не видим лишних в магазинах, туда, куда человек не хочет идти, он не идет. А если он идет – он отвечает за свою жизнь. Ничего не запрещаем, никаких карантинов, ничего не вводили. И я смотрю: люди отреагировали, даже в Минске. Потому что даже зимой едешь по городу, смотришь – вниз идет к площади Победы лавина людей.

Сейчас людей, праздно шатающихся на улице, нет. То есть люди отреагировали, люди это понимают. И не надо их загонять в квартиры, запирать их там, чтобы они не вышли, чтобы они, как в крематориях, там сидели. Не надо! Человек своей жизнью распоряжается сам.

Александр Лукашенко: не надо людей загонять в квартиры, запирать, чтобы они, как в крематориях, там сидели-4

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# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Владимир Караник # Наталья Кочанова # Фотофакт

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