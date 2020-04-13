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Президент Беларуси: у нас нет никакой самоизоляции. Это фактически амбулаторное лечение

13 апреля 2020 14:16
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 13 апреля пригласил политическое руководство страны обсудить наиболее актуальные темы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси: у нас нет никакой самоизоляции. Это фактически амбулаторное лечение-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В последнее время мы говорим: самоизоляция, самоизоляция, самоизоляция… Откровенно скажем, у нас нет никакой самоизоляции. Это фактически амбулаторное лечение. Мы ведь на эту самоизоляцию направляем людей решением врача. Это было мое железное требование – выработайте документы, пожалуйста вам – нормативные базы.

Если у нас подозрения есть, он находится в стационаре. Это же люди прошли через стационар, их там две-три тысячи первого-второго уровня, как мы говорим, и даже пневмонии. Мы видим, что человек нормальный, он у нас побыл 3-5 дней. Врач видит (уже из опыта я говорю), что его там держать не надо, но надо поберечь. Мы ему, грубо говоря, по-народному, в зубы документ, он расписывается, а врач ему прописывает 3, 5, 7 дней на эту самоизоляцию (то есть это фактически амбулаторное лечение). Он у нас на контроле. Если надо, мы его лечим, врач приходит и пилюли эти приносит, надо и кольнет, если нужно, укол сделает. Милиция контролирует, чтобы он эти 3 или 5 прописанных в документе дней, сидел дома.

То есть это не карантин, это не самоизоляция, это обычное амбулаторное лечение, именно лечение – врачи его в это время лечат.

Президент Беларуси: у нас нет никакой самоизоляции. Это фактически амбулаторное лечение-4

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# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Наталья Кочанова # Владимир Караник # Фотофакт

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