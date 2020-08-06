Александр Лукашенко: «Не дай бог мы разожжём костёр в центре Минска и будем разбрасывать головешки»

Новости Беларуси. Безопасность на выборах и в период электоральной кампании 6 августа обсудили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.









Евгений Пустовой, корреспондент:

Американские полицейские стали на колени перед массовым хаосом. Белорусским силовикам дан карт-бланш, а понадобится – примут и дополнительные меры.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Всем, кто будет голосовать, мы должны дать возможность сделать это спокойно, празднично, если хотите, не опасаясь нападок и вмешательства в личный выбор человека. Я очень внимательно мониторю ситуацию по голосованию. Достойно, красиво, идут люди, никому не мешают. Кто-то на дачу хочет поехать в выходные дни, кто-то туда, кто-то сюда. Как обычно. Некоторые продолжают звать людей на майдан 9-го и 10-го. Не дай бог мы разожжем костер в центре Минска и будем разбрасывать головешки по всему Минску. Этого мы допустить не можем и не допустим. Александр Лукашенко: или это американцы с натовцами, или из Украины кто-то поджимает, или нас восточные братья. Мы даже не знаем