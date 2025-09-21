Нам скрывать нечего – представители более 20 стран наблюдали за учениями «Запад-2025»

Наши вопросы с поляками уходят корнями в далекое прошлое – и если бы там и оставались, но они влияют на наше настоящее, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Без согласия между нашими странами можно забыть о мире в регионе. Умные люди это понимают. Минск всегда выступал за нормализацию отношений и делал конкретные шаги навстречу, которые Варшава в упор не замечает. Это касается и учений «Запад-2025», которые формально стали поводом для закрытия границ, но мы-то понимаем, что суть в другом.

Если бы было иначе, то зачем тогда нам переносить маневры подальше от западных границ, приглашать журналистов из 15 стран и слать отдельные приглашения наблюдателям из той же Польши, Литвы и Латвии, которые больше других бояться так называемой агрессии с Востока и при этом отвергают наши предложения и, кажется, дальше своего носа вообще ничего не видят. А вот их союзники по НАТО не упустили возможность посетить Беларусь. Неожиданными гостями назвали журналисты американской газеты «Нью-Йорк Таймс» появление на учениях их же соотечественников.

По распоряжению министра обороны Хренина наблюдателям из США предоставили лучшие места на полигоне и вообще показали им все, что их интересует. Ну нам скрывать нечего. Кроме американцев, за маневрами наблюдали представители более 20 стран, в том числе Турции и Венгрии – это члены НАТО. Они могли убедиться в отсутствии угрозы со стороны Беларуси и России. Более 150 журналистов из 15 стран следят за событиями стратегических учений «Запад-2025» Подробнее.