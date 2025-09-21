Лавров: «Интервидение» – альтернативных подход к сохранению традиций и национальных культур

Без сенсаций и накала страстей не обошлось и на «Интервидении». Финал этого музыкального конкурса прошел накануне поздно вечером в столице России. Беларусь представляла Анастасия Кравченко, которая в результате заняла 6 место, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Выиграл «Интервидение» вьетнамский певец, с чем мы его и поздравляем, как и белорусскую артистку, которая в прямом смысле была на высоте. На специальном подиуме во время исполнения песни «Мотылек» Настя взлетела чуть ли не под купол.

О том, что «Интервидение» станет поистине знаковым событием не только в культурном, но и социальном смысле, стало понятно, как только анонсировали список стран-участниц. Поделиться колоритом своего народа и представить свою нацию в самое сердце России прибыли представители 23 государств. Все для того, чтобы рассказать на языке искусства о своем уникальном культурном коде и устроить для миллионов зрителей настоящий праздник.

История «Интервидения» берет свое начало еще в 1960-е. После были многочисленные перерывы. Первым шагом к возвращению легендарного музыкального конкурса на телеэкраны после распада Советского Союза стал фестиваль в Сочи, который прошел в 2008 году. И вот «Интервидение» вновь прогремело на весь мир. Только ценности за это время изменились.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

Альтернативный подход к сохранению традиций, к сохранению культур национальных, тех образов, которые нам достались, религиозных, духовных, моральных, которые нам достались от предков за долгие-долгие столетия и тысячелетия. Если это сейчас пользуется, если выразиться так можно, возросшим спросом, мы только рады.

Каждый номер на «Интервидении» – своеобразное погружение в историю народа, а большинство конкурсантов исполняли композиции на национальных языках. В отличие от того же «Евровидения», где все поют на английском. Со сцены звучали не модные хиты, а песни о вечных ценностях. Глубина и искренность, семья, любовь, дом – те самые затерянные ориентиры в современном мире. Подробности в видео.

Беларусь на «Интервидении» представила молодая, но уже узнаваемая и любимая многими артистка Настя Кравченко. Настоящее народное признание девушке принесли ее проникновенные хиты – «Ромашки» и «Фиолетово», собравшие миллионы просмотров в разных соцсетях. Сегодня у Насти 2,5 миллиона подписчиков на YouTube, полмиллиона ежемесячных слушателей на музыкальных платформах и сотни тысяч поклонников, которые ждут ее новых работ. В числе таких – композиция «Мотылек», с которой белоруска выступила на «Интервидении». Слова, как и задумка номера, принадлежат артистке.