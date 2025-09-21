Осташкина-Мысливчик: идея вплести в «Молитву» гимн Беларуси принадлежит Николаю Лукашенко

Молитва – это выражение наших чувств к родным местам и людям, за родные места и людей, и ко всему, что имеет ценность для Беларуси. Спустя 10 лет гимн зазвучал в молитве «Марафона единства», и вот эта партия. Духовный гимн белорусов соединили с государственным. До мурашек же!

Елена Осташкина-Мысливчик, доцент кафедры специального фортепиано БГАМ:

На одном из концертов акции «Марафон единства», по-моему, это даже было в Пинске, мы поняли, что на гала-концерт нужен номер. У нас было несколько вариантов на этот счет, в числе которых была и «Молитва» Олега Молчана на слова Янки Купалы. Необычайно сильное, на мой взгляд, произведение по своей сути. Идеи вспыхивали, а мы их и записывали. И успевали реализовывать. И одной из таких идей было написание фортепианного соло вместо основного оригинального проигрыша.

Ввести туда интонационный рельеф символа нашей страны – гимна – это была идея Николая. И, в общем-то, эта идея мне сразу очень понравилась, и мы ее достаточно успешно реализовали, я считаю. Так оно как-то постепенно само собой... Ну, исполнить это с листа сейчас, да, достаточно сложно. Получилась сложная вещь. И пришлось, в общем-то, солисту так хорошо потрудиться и выучить это. То есть это такая хорошая пианистическая вещь.

В своей сути это очень знаковое произведение. И это очень сильное сочетание слова, музыки. Очень удачное, которое именно отражает духовную силу нашего народа. И для меня это было всегда очень таким сокровенным произведением. И тот момент наступил, когда вот это произведение удалось как-то исполнить в новом варианте. Это была гордость, что получилось не только, скажем, у нас, у всех, но, как мне показалось, это затронуло сердца многих людей. Потому что даже вот потом на работе, сидя на месте, грубо говоря, я слышу, за стенкой играется молитва Молчана, и студенты поют. Коллега рассказывает, какой-то мальчик из музыкальной школы, маленький, услышал этот номер по телевизору, из интернета скачал ноты и сел разбирать. И такие вот маленькие капельки.