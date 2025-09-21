«Интервидение» в Москве. Чем запомнился музыкальный праздник на «Live Арене» – закулисье конкурса

Финал музыкального конкурса «Интервидение» прошел накануне поздно вечером в столице России. Беларусь представляла Анастасия Кравченко, которая в результате заняла 6 место, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Понаблюдали за шоу и за тем, что происходило за кулисами.

Локация для проведения «Интервидения» была выбрана не случайно. Life Arena – одна из самых технологичных площадок мира. Гигантский экран, который становится еще одним участником шоу, самые продвинутые технологии для работы со звуком, светом и видеопроекциями. Все это позволило каждому из участников конкурса срежиссировать индивидуальное выступление и в полной мере передать зрителю весь смысл композиции.

Финальное шоу снимали 36 камер с использованием технологий дополненной реальности и искусственного интеллекта. За постановку техническую часть отвечала команда из 150 человек. Для конкурса был разработан даже фирменный визуальный стиль. В основу концепции взяли метафору энергии музыки, а в эстетику фестиваля добавили ноты спортивного события.

Павел Борейко, креативный директор студии motion-дизайна:

Был запрос на то, чтобы попытаться отыграть слово «видение». Хотелось найти цвет, который мог иметь универсальное прочтение для любой культуры. Это электрический фиолетовый. Выглядит так же, как и звучит. А электричество – это что-то очень энергичное. И хотя подготовка к грандиозному шоу длилась не одну неделю, за плечами артистов были многочисленные часы репетиций, не всем суждено было выйти на сцену. Буквально за несколько часов до начала конкурса правительство Австралии направило в адрес певицы Vassy от США официальную ноту о запрете выступления в финале конкурса. Об этом прямо перед предполагаемым выступлением артистке сообщил ведущий шоу.

Грустно, когда политика пытается вмешиваться в мир, который принадлежит искусству, музыке и человеческим чувствам.

Неожиданность со знаком «плюс» последовала и после мощного выступления российского конкурсанта под псевдонимом SHAMAN. Ярослав Дронов объявил о том, что считает неправильным продолжение своего участия в «Интервидении» по отношению к другим вокалистам. А тот факт, что Россия приняла такой значимый конкурс, сам по себе говорит о творческой победе.



По законам гостеприимства я не имею права претендовать на победу. Я прошу многоуважаемых членов жюри не оценивать сегодняшнее мое выступление. Я представляю Россию, а Россия уже победила!