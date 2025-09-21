Повный: в Храме-памятнике захоронена земля с места гибели ближайшего родственника семьи Президента

Особенно остро вопрос единства и суверенитета воспринимался, понятно, после мятежа 2020-го. Потому что за 6 лет до него мы видели, как это может быть. На примере близких видели. Но все ли уроки вынесли?

Алена Сырова, политический обозреватель:

Тогда мы просили об одном. Пусть нас обойдет стороной такая беда. Просьба вылилась в молитву 2 октября 2015-го на ступенях Храма-памятника в честь Всех Святых. За Беларусь просили высшие силы и православные, и католики, и мусульмане, и иудеи, и даже атеисты. Молитвы такой силы и масштаба в Беларуси не звучало ни до, ни после. Вместе со всеми в тот вечер был и глава государства.

Протоиерей Федор Повный, настоятель Храма-памятника в честь Всех Святых:

Вот в тот вечер пришли белорусы не для хлеба и зрелищ, а осознавая, что мир на родной и свободной земле дороже всего. Ведь события 2014 года в Украине испугали тогда не на шутку. 2 мая одесский Дом офицеров заставил задуматься о природе цветных революций, майданах, да и вообще любых протестах. В этот день белорусы стали свидетелями закладки капсул с землей, привезенной из мемориалов и захоронений советских воинов семи стран Европы, освобожденных Красной армией от нацистов: Германии, Австрии, Польши, Чехии, Словакии, Италии и Венгрии. И в тот день звучали молитвы за павших и убиенных из уст духовных лидеров и в душах людей.

Символично, что в одной из капсул была земля, взятая с места, где погиб уже в послевоенной ГДР ближайший родственник президентской семьи. Это событие неожиданно стало для главы государства и его сыновей за официальностью протокола сугубо личным. Это перекресток дорог Востока и Запада. Это место скрещения судеб из прошлого и настоящего. Это место вечности и молитвы. Это своеобразная точка на земном шаре, соединяющая абсолютно несовместимое, как и сама Беларусь, которая является гранью соприкосновений различных культур, традиций и мировоззрений. Она стала родной для людей разных национальностей, с различными религиозными взглядами и духовным опытом. Нас всех, таких разных, объединяют наши святыни. Государственный суверенитет, история, связавшая наши судьбы воедино, Великая Отечественная война, сплотившая наш народ партизанским движением, добросовестный труд во благо страны и наши дети.