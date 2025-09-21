Белорусская школа фристайла: к чему готовятся спортсмены и ожидания тренерского штаба

Белорусские фристайлисты являются мировыми лидерами, даже несмотря на запреты. Сегодня в нашей команде произошла смена поколений, и ребята активно готовятся ко всем стартам в разных дисциплинах, включая пока неолимпийскую программу синхронных прыжков, сообщили в программе «Спорттаймер».

Юлия Силипицкая, СТВ:

Михаил, почему тренерство?

Михаил Курлович, главный тренер национальной команды по фристайлу:

Я всегда знал, что буду тренером. А с Анной конкретно, если говорить про работу в национальной команде, мы начали работать еще в 2013 году. Основная задача тренера – это приносить пользу, делать результат.

Юлия Силипицкая:

Мне всегда интересно, люди основываются на базе Советского Союза, в данном случае СНГ, фристайл – не такой древний вид спорта, или же все-таки больше последних разработок?



Михаил Курлович:

Это микс. Безусловно, мы стараемся усовершенствовать, почерпнуть и новые технологии, и какие-то инновации привнести. Мы одна из первых команд, которая начала пользоваться непосредственно спидганом, это радар для замера скорости, еще в 2000-е годы. После этого, к примеру, начали заниматься контролем ветра через специальное устройство и стараться улучшить компоненты по скорости, помимо нюансов тренировочной деятельности.

При этом важно учитывать, что лыжная акробатика – это, во-первых, классическая дисциплина, это очень каноничный вид спорта, который требует классической базовой подготовки, будь то акробатическая, батутная, хореографическая, общефизическая.

В данный момент вид спорта вырос, появились уже каноны-стандарты, частота прыжков другая, соответственно, все склоны и трамплины стали более унифицированными. И это тоже минимизирует адаптацию спортсмена в любой точке мира, куда бы ты ни приехал.

Юлия Силипицкая:

У вас все-таки вид спорта субъективный. Насколько это сложно?

Анна Гуськова, олимпийская чемпионка по фристайлу:

Если даже брать Олимпиаду, которая была в 22-м, там, конечно, морально-волевые играли роль, не только физические качества. Честно, было очень сложно. Потому что один увидел так, второй – так, и потом складывается общая сумма твоих баллов. Ты понимаешь, что сделал гораздо лучше, чем оценили. И от тебя ничего не зависит уже. Я сейчас вспоминаю этот момент. На самом деле мне было обидно. Обидно, что сейчас от тебя ничего не зависит.