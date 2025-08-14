Кремль обнародовал подробную повестку переговоров Путина и Трампа

Аляска готовится стать ареной большой геополитической сделки. 15 августа в 22:30 по минскому времени на военной базе в городе Анкоридж президенты Владимир Путин и Дональд Трамп сядут за стол переговоров, чтобы положить начало некогда прерванному диалогу Востока и Запада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ключевой темой станет конфликт в Украине. Решения, принятые относительно этого вопроса, помогут пролить свет на то, какой будет архитектура мировой безопасности в ближайшие десятилетия.

Сообщается, что делегация России и журналисты уже отправились на Аляску. В Белом доме отметили, что вылет Трампа запланирован на завтра. Тем временем Кремль обнародовал подробную повестку дня. Прологом к саммиту станет беседа лидеров тет-а-тет лишь в присутствии переводчиков. Затем официальная часть – переговоры в формате «пять на пять» с участниками делегаций России и США.

К слову, Штаты пока не предоставили состав дипломатов. Длительность встречи будет зависеть от хода дискуссии. Далее рабочий завтрак и, если все пойдет по плану, совместная пресс-конференция. На повестке, помимо украинского кризиса, экономическое сотрудничество и даже проект разработки редкоземельных минералов на Аляске. Владимир Путин провел сегодня совещание в Кремле, в рамках которого поделился своими ожиданиями и ходом подготовки к встрече.