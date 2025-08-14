Кремль обнародовал подробную повестку переговоров Путина и Трампа
Аляска готовится стать ареной большой геополитической сделки. 15 августа в 22:30 по минскому времени на военной базе в городе Анкоридж президенты Владимир Путин и Дональд Трамп сядут за стол переговоров, чтобы положить начало некогда прерванному диалогу Востока и Запада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ключевой темой станет конфликт в Украине. Решения, принятые относительно этого вопроса, помогут пролить свет на то, какой будет архитектура мировой безопасности в ближайшие десятилетия.
Сообщается, что делегация России и журналисты уже отправились на Аляску. В Белом доме отметили, что вылет Трампа запланирован на завтра. Тем временем Кремль обнародовал подробную повестку дня. Прологом к саммиту станет беседа лидеров тет-а-тет лишь в присутствии переводчиков. Затем официальная часть – переговоры в формате «пять на пять» с участниками делегаций России и США.
К слову, Штаты пока не предоставили состав дипломатов. Длительность встречи будет зависеть от хода дискуссии. Далее рабочий завтрак и, если все пойдет по плану, совместная пресс-конференция. На повестке, помимо украинского кризиса, экономическое сотрудничество и даже проект разработки редкоземельных минералов на Аляске. Владимир Путин провел сегодня совещание в Кремле, в рамках которого поделился своими ожиданиями и ходом подготовки к встрече.
Владимир Путин, президент России:
Американская администрация сегодняшняя, которая, как всем хорошо известно, предпринимает, на мой взгляд, достаточно энергичные и искренние усилия для того, чтобы создать долгосрочные условия мира и между нашими странами, в Европе и мире в целом. Если мы следующим этапом выйдем на договоренности в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями.
А вот Трамп, комментируя предстоящую встречу на Аляске, несколько преуменьшил ее значение и последствия, назвав переговоры подготовкой стола для Путина и Зеленского, что также не исключили и в Кремле. И тем не менее лидер США оценил вероятность успеха встречи с главой России на Аляске в 75 % и заявил, что не хочет вводить санкции против Москвы.
Тем временем за внешним лоском скрывается напряженная интрига. США, согласно зарубежным СМИ, выбрали момент для саммита, когда позиции Зеленского ослабли из-за недавнего политического скандала в Украине с антикоррупционными ведомствами и успехов российских войск.
О том, что Киев находится в безысходном положении, говорит и позиция Зеленского, который, по данным чиновников Евросоюза, уже готов пойти на обсуждение территориального раздела страны. И только Западная Европа пока не может смириться с очевидным проигрышем. Потеря геополитического влияния из-за попытки США перестроить систему заставляет Евросоюз проводить коллективную милитаризацию Украины, чтобы хоть как-то сохранить былое влияние и единство.