Белорусская делегация принимает участие в заседании Евразийского межправсовета

В гостях, но в статусе председательствующей страны. Заседание Евразийского межправсовета принимает Кыргызстан. В нем принимает участие премьер-министр Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, для Александра Турчина это первый опыт работы в таком формате в должности главы правительства, причем в год председательства Беларуси в органах ЕАЭС. Вынесенные на рассмотрение глав правительств вопросы – серьезные и сложные. В узком составе их уже обсудили. Причем в закрытом для прессы режиме. В центре внимания были таможенное регулирование и стратегия интеграции.

Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

Путем очень трудной работы на экспертном уровне, потом на уровне Совета ЕЭК идет работа. Где не достигнут консенсус на предыдущих стадиях, выносится на вышестоящий уровень – либо глав правительств, либо глав государств. Что-то буквально за последние часы у нас даже вот на этом заседании в узком составе, где было четыре вопроса, была достигнута договоренность и без обсуждения принят вопрос, который мы, наверное, год практически не могли решить. И все-таки как-то удалось прийти к компромиссу.

Стоит сказать, что сегодня неоднократно отмечалось, что в плане таможенного администрирования очень многие предложения белорусской стороны принимаются, рассматриваются, где-то мы идем впереди, и не все готовы с нами идти в ногу. Но это нас радует.

Всего в повестке – 20 вопросов. В их числе касающиеся развития биржевых торгов, транспортной политики, концепции развития общих рынков лекарств. Предстоит обсудить план по развитию торгово-экономического сотрудничества стран экономической пятерки с Китаем. Заседание совета проходит в городе Чолпон-Ата в Иссык-Кульской области. Ожидается, что с главами национальных делегаций проведет встречу президент Кыргызстана.