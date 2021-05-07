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Как изменится график работы транспорта 9 Мая в Минске?

07 мая 2021 16:01
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Новости Беларуси. Стал известен график работы минского транспорта 9 Мая, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Увеличится количество подвижного состава на самых популярных автобусных маршрутах № 1 и № 100, а также на трамвайном № 6.

Как изменится график работы транспорта 9 Мая в Минске?-1

Интервал движения поездов на первой и второй линиях метро с 20:00 до 00:00 составит 5 минут. А с 08:00 до 13:00 и с 17:00 до 00:00 станция «Площадь Победы» со стороны монумента будет закрыта для входа и выхода пассажиров. Режим работы третьей линии подземки – по графику выходного дня.

Также в связи с возложением венков к монументу Победы и проведением праздничного концерта изменятся некоторые маршруты.

Как изменится график работы транспорта 9 Мая в Минске?-4

Как изменится график работы транспорта 9 Мая в Минске?-6

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# Общественный транспорт # общество # Фотофакт

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