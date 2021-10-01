Александр Лукашенко: напрочь провалена работа с общественными организациями, такими как БРСМ, «Белая Русь»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Бывают хорошие юристы, профессионалы, экономисты, но идеологами они все не будут – это редкость, и их надо видеть. Слава богу, после прошлогодних событий мы их заметили, они все на виду. Главное, их сейчас задействовать, использовать, они готовы работать. Я в этом плане жду качественных, разительных изменений. Напрочь провалена работа с общественными организациями в первую очередь, такими как БРСМ, «Белая Русь». Я уже выдал несколько раз идею. Она, видимо, прижилась в обществе, насколько это возможно.

Что такое гражданское общество в Беларуси? Настало время принять закон и прописать, что наше гражданское общество – это не НПО, НКО и прочая дрянь. А что у нас есть общественные организации, и прямо прописать какие, что у нас есть профсоюзы, что у нас есть Белорусский республиканский союз молодежи, что у нас есть ветеранские женские организации – те, которые показали, как настоящее гражданское общество, они массовые, и они являются опорами нашего общества. Я повторил свою идею, сказанную несколько лет назад, по-моему, на профсоюзном собрании – до сих пор тишина.